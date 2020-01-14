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Прорыв трубы возле Ocean Plaza в Киеве: вода сошла, подтоплений нет

В результате прорыва трубы с горячей водой возле Ocean Plaza в Киеве семь человек были госпитализированы с термическими ожогами, проинформировали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

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Работа ТРЦ Ocean Plaza временно приостановлена
Работа ТРЦ Ocean Plaza временно приостановлена
Фото: dsns.gov.ua

По состоянию на 7.00 14 января подтоплений на месте прорыва трубы около торгово-развлекательного центра Ocean Plaza в Киеве нет, сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"13 января в ГСЧС поступила информация, что в Голосеевском районе по улице Антоновича вследствие порыва теплосети диаметром 1000 мм произошел разлив горячей воды и подтопление первого этажа и подвального помещения торгового центра Ocean Plaza. Сотрудники ГСЧС спасли 13 человек (четыре человека из маршрутного такси, которое попало в яму вследствие подмыва асфальтового покрытия, три человека из рядом стоящего троллейбуса и шесть с первого этажа торгового центра). В результате происшествия семь человек с термическими ожогами конечностей госпитализированы в больницу", – сказано в сообщении.

По состоянию на 7.00 14 января подтоплений нет, вода сошла самотеком, работа торгового центра временно приостановлена.

Аварийно-коммунальные службы проводят ремонтно-восстановительные работы. Теплоснабжение потребителей подается по обводным веткам теплосети.

От ГСЧС привлекали 10 человек личного состава и три единицы техники.

Вечером 13 января из-за прорыва трубы первый этаж Ocean Plaza затопило кипятком, посетителей и персонал эвакуировали. Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев сказал, что предварительной причиной повреждения трубы стал ее физический износ.

Теги: Киев, Украина, ГСЧС, пострадавшие, теплоснабжение, Ocean Plaza, потоп
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