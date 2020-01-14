Полиция открыла уголовное производство по факту аварии теплосети у Ocean Plaza в Киеве

Полиция квалифицировала аварию теплосети у Ocean Plaza в Киеве по статье об умышленном уничтожении или повреждении объектов жилищно-коммунального хозяйства.

В результате аварии в Киеве семь человек были госпитализированы с ожогами Фото: dsns.gov.ua

Правоохранители открыли уголовное производство по факту аварии теплосети у торгово-развлекательного центра Ocean Plaza в Голосеевском районе Киева, сообщает 14 января пресс-служба столичной полиции.

"В результате происшествия пострадали 10 человек, из которых семь госпитализированы", – сказано в сообщении.

Отмечается, что в результате аварии 13 января были частично затоплены этаж и подвальное помещение торгового центра.

"По факту происшествия следственным отделом Голосеевского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 270-1 (умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства) Уголовного кодекса Украины", – добавили в пресс-службе. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Вечером 13 января из-за прорыва трубы первый этаж Ocean Plaza затопило кипятком, посетителей и персонал эвакуировали. В Киевской городской государственной администрации заявили, что предварительной причиной повреждения трубы стал ее физический износ.

В результате происшествия семь человек были госпитализированы с термическими ожогами конечностей.

Утром 14 января в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям заявили, что подтоплений на месте прорыва трубы около торгово-развлекательного центра Ocean Plaza в Киеве нет, "вода сошла самотеком". В "Киевтеплоэнерго" сообщили, что повреждения теплосети ликвидируют к утру 15 января.