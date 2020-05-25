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В Черниговском СИЗО открыли платные камеры. На долгосрочную "аренду" – скидки

Платные камеры уже открыли в Киевском, Львовском и Черниговском следственных изоляторах, сообщила замминистра юстиции Елена Высоцкая.

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Высоцкая сообщила, что в Черниговском СИЗО открыли платные камеры
Высоцкая сообщила, что в Черниговском СИЗО открыли платные камеры
Фото: slidstvo.info

В Черниговском СИЗО открыли платные камеры, сообщила заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая.

По ее словам, стоимость платных камер составляет 500 грн в сутки. При этом при аренде на срок больше недели предоставляются скидки: стоимость недельного пребывания в камере – 1600 грн; за месяц – 3500 грн.

"За эту плату заключенным будут предоставляться места в камерах с бытовыми условиями, улучшенными по сравнению с теми, которые сейчас есть в обычных камерах. Платные камеры – с увеличенной нормой площади на одного заключенного, с отгороженным санузлом и минимальным набором необходимых бытовых условий", – сообщила Высоцкая.

Чиновница напомнила, что Черниговское СИЗО – третье по Украине, где появились платные камеры. 8 мая такие услуги начали предоставлять в Киевском СИЗО, 19 мая – во Львовском СИЗО.

Пилотный проект по открытию платных камер продлится до 31 декабря следующего года. По итогам проекта министерство решит, вводить ли такую возможность на постоянной основе.

Теги: Украина, Чернигов, Министерство юстиции, СИЗО, заключенные, Елена Высоцкая
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