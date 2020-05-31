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"Одни из самых печальных мест страны". Малюська сообщил, что без предупреждения побывал в СИЗО и колонии

Министр юстиции Украины Денис Малюська рассказал, что в СИЗО Херсона люди содержатся "как селедки в банке", а в Голопристанской колонии для туберкулезников осужденных мало, но лечение "не впечатляет".

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Малюська побывал в СИЗО и колонии
Малюська побывал в СИЗО и колонии
Фото: Denis Malyuska / Facebook

Министр юстиции Украины Денис Малюська без предупреждения побывал в двух учреждениях исполнения наказаний в Херсонской области. Об этом он сообщил 30 мая в Facebook.

"Сегодня для визита без предупреждения выбрали одни из самых печальных мест страны: Херсонский СИЗО и Голопристанскую колонию №7, в которой содержатся исключительно осужденные, больные туберкулезом", – написал министр.

О колонии он сказал, что там "без сюрпризов: осужденных мало, лечение не впечатляет".

"Возможно, через пару лет здесь удастся навести порядок", – отметил Малюська.

В следственном изоляторе, по его словам, люди содержатся "как селедки в банке".

"СИЗО переполнено. Сверх нормы (306 человек) содержатся еще 140 человек. ...Несколько зданий в аварийном состоянии и заброшены. Хуже всего то, что быстрого решения проблемы не будет, слишком большие деньги нужны для капстроительства. Остальные условия (питание, ремонт и так далее) на среднем для системы уровне", – считает министр.

Он рассказал, что большинство содержащихся в СИЗО, которых он видел, – "здоровые молодые ребята, которые без проблем могли законно заработать себе на жизнь".

"Где-то мы в воспитании недорабатываем", – предположил Малюська.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1141290659584988&id=100011121947008

Министром юстиции Малюську назначили 29 августа 2019 года.

В течение последнего года в Украине произошло несколько тюремных бунтов: в колониях Одессы, Харькова и, по данным СМИ, в СИЗО Черновцов. После этого Малюська провел ряд незапланированных проверок.

Всего в Украине функционирует 183 учреждения исполнения наказаний и следственных изоляторов.

Теги: Херсон, СИЗО, Херсонская область, лечение, туберкулез, визит, тюрьмы, Денис Малюська
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