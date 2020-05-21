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Малюська объяснил, почему Минюст продает собак

Министр юстиции Денис Малюська подтвердил, что министерству приходится по решению суда отбирать животных у владельцев-должников, и добавил, что часто это идет питомцам на пользу.

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Малюська отметил, что, кроме собак, на СЕТАМ могут появиться лоты с тиграми и медведями
Малюська отметил, что, кроме собак, на СЕТАМ могут появиться лоты с тиграми и медведями
Фото: depositphotos.com

Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец 20 мая в Facebook заявил, что Министерство юстиции Украины продает конфискованных у должников собак.

"Собаки все же становятся разменной монетой. На сайте системы электронных торгов арестованным имуществом (СЕТАМ) Минюст продает за долги собак. Согласно размещенной на сайте информации вниманию участников торгов предлагается лот "собака породы питбультерьер" 2015 года рождения со стартовой ценой 75 грн. И лот "собака породы восточноевропейская овчарка" с начальной ценой 1300 грн", – написал он.

Он отметил, что первый пес был конфискован в рамках ареста имущества должника еще в октябре прошлого года в Донецкой области, второй – в марте этого года в Хмельницкой области.

https://www.facebook.com/MykhailoVolynets/posts/612280509381196

21 мая министр юстиции Денис Малюська в Facebook объяснил ситуацию с продажей животных.

"Мы действительно на выполнение решений судов вынуждены отбирать животных у их владельцев. Часто это идет на пользу животным, которых забирают из-за ненадлежащего содержания. Иногда животных забирают за долги, но здесь речь обычно идет о домашних животных, которые имеют стоимость. Если животное является домашним, его за копейки (цена лотов мизерная) выкупают обратно владельцы (через родственников или близких)", – написал он.

Он добавил, что подобных объектов продажи у министерства много.

"Вероятно, скоро на СЕТАМ появится лот с тремя львами (Риччи, Витольд, Багира) и пятью медведями (Балу, Маша, Аня, Потап, Тимоша)", – сказал министр.

Вместе с тем он подчеркнул, что сейчас вместе с народными депутатами министерство раздумывает над вариантами надлежащего законодательного урегулирования подобных ситуаций.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1133965973650790&id=100011121947008

Теги: Украина, Министерство юстиции, животные, Михаил Волынец, Денис Малюська
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