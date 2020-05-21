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Аваков, Степанов и Немчинов поехали с рабочим визитом в Черновцы. Их встретили там пикетом

Жители Черновицкой области протестуют против утвержденного 6 мая перспективного плана развития области, которым планируется создать 52 объединенные территориальные общины. 21 мая в Черновцы приехали министр внутренних дел Арсен Аваков, министр здравоохранения Максим Степанов и министр Кабмина Олег Немчинов.

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Митинги в Черновицкой области продолжаются с начала мая
Митинги в Черновицкой области продолжаются с начала мая
Фото: molbuk.ua

Жители Черновцов 21 мая устроили пикет под стенами областной государственной администрации, куда сегодня приехали министр внутренних дел Арсен Аваков, министр здравоохранения Максим Степанов и министр Кабмина Олег Немчинов. Об этом сообщает издание "Молодий буковинець".

Участники акции выступают против нового перспективного плана Буковины. Во время митинга они смогли встретиться с Аваковым.

"Завтра мы соберемся в Киеве. Будет министр [развития общин и территорий Украины Алексей] Чернышов, который у нас занимается этим вопросом. Будем искать юридический механизм. Он юрист и говорит, что есть такие возможности", – отметил Аваков.

Министр добавил, что каждая община должна выдвинуть одного представителя, который будет непосредственно коммуницировать с правительством.

"Я сам на нашем совещании сказал, что Новоднестровск будет на контроле. Мы приедем к вам. Мы возьмем исполняющего обязанности министра энергетики [Ольгу Буславец], я приеду, может, и еще кто-то приедет. И мы на месте рассмотрим, добро?" – пообещал Аваков.

Также активисты выражали недовольство закрытием детского противотуберкулезного санатория "Садгора" в Черновцах.

"У нас ситуация со вторым этапом медицинской реформы трагичная. Половина психиатрических больниц, туберкулезных санаториев – практически все закрывается. С этим не согласились, поэтому, по сути, второй этап остановили немедленно. И теперь постановили, чтобы заново формировалась поддержка этим заведениям медицинской сферы", – ответил пикетчикам министр.

6 мая Кабмин утвердил перспективный план развития четырех областей Украины, среди которых и Черновицкая. Согласно нему в области планируется создать 52 объединенные территориальные общины.

После утверждения плана в области начались демонстрации. Жители считают, что правительство нарушает принципы децентрализации, а также жалуются, что при формировании плана не были учтены интересы общин, пишет "Молодий буковинець".

Теги: Украина, Арсен Аваков, Черновцы, митинг, Максим Степанов, Олег Немчинов
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