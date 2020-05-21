Зеленский: Буду постоянно проверять, пока надбавки не поступят всем врачам. Сегодня медики – это наши герои

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с выплатой апрельских надбавок медикам, работающим с COVID-19, не должно быть таких задержек, как с мартовскими.

Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания по вопросам предотвращения распространения коронавируса заявил, что будет проверять ход выплат 300-процентных надбавок медикам, работающим с COVID-19. Об этом 21 мая сообщает сайт главы государства.

Отмечается, что до конца недели все больницы, которые боролись с коронавирусом, заключат соглашения с Национальной службой здоровья для доплат врачам за апрель. В настоящее время заключено почти 80% соглашений от общего количества. Полностью заключили соглашения экстренные медицинские помощи.

"С апрельскими надбавками не должно быть такой задержки, как с мартовскими. Рад, что процент заключенных соглашений серьезно вырос. Однако буду постоянно проверять, пока надбавки не поступят всем врачам. Сегодня медики – это наши герои", – подчеркнул Зеленский.

20 мая замминистра здравоохранения Светлана Шаталова заявила, что надбавки медикам, работающим с COVID-19, выплатили "почти во всех областях".

Министр здравоохранения Максим Степанов говорил, что регионам выделили 905 млн грн медицинской субвенции на доплаты в размере 300% зарплаты медикам за март. По подсчетам Минздрава, 300% оклада должны были получить 5435 медицинских работников, на это требовалось 181,6 млн грн.

Степанов объяснял, что доплаты предусмотрены для всех без исключения медиков, которые работали с инфицированными коронавирусом пациентами (независимо от того, сколько дней они были на работе), но практически во всех регионах местные власти сделали начисления медработникам на основании приказа Минсоцполитики от 2003 года, где есть фраза "за фактически отработанное время". В Минздраве потребовали исправить ситуацию.

Доплаты медикам несколько раз обсуждались на совещании президента Украины Владимира Зеленского с представителями Кабинета Министров и местных властей. Президент заявил, что виновные в задержке выплат врачам должны понести ответственность.

По состоянию на 21 мая коронавирус в Украине подтвержден у 19 706 человек, из них 6227 выздоровели, а 579 скончались. Среди инфицированных 20% (или 3833 человека) – медицинские работники.