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Дмитрий Литвин
Дмитрий Литвин

Журналист.


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Если Зеленский скажет, что не пойдет на второй срок, это приведет к тому, что президента будут воспринимать как хромую утку

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Со вторым сроком Зеленского есть нюанс. Будет он баллотироваться или не будет – это вопрос не сегодняшнего дня. А вот как его будут воспринимать сильные мира сего в политике и в экономике, с одной стороны, а с другой стороны – общество, – это точно вопрос сегодняшнего дня.

Если президент сразу скажет, что ни при каких обстоятельствах не пойдет на второй срок, как ни убеждайте, – все влиятельные политические персонажи в какой-то момент начнут жить только одной задачей: найти следующего. Это автоматически приведет к тому, что президент с какого-то момента будет восприниматься всеми как хромая утка, даже если по факту и не будет таким. Ему придется постоянно бороться за то, чтобы доказать, что он первое лицо, держать лидерство. Ему придется бороться, чтобы внутри команды не усиливались некие группы вокруг возможных альтернативных лидеров, чтобы никто не искал варианты. А зачем это нужно? Это же глупая трата сил и ресурсов. Пусть все думают сразу, что Зеленский пойдет на второй срок и поэтому нечего всем искать к выборам, выдумывать, раскалывать команду.

С другой стороны, обществу – той части, которая может поддержать Зеленского во второй раз – тоже приятнее думать, что президенту есть дело до мнения людей. Что такое президент на один срок? Это человек, которому в целом все равно, как воспринимают его действия, слова. А если президент все время как бы подает обществу запрос на поддержку, это чуть по-другому воспринимается. Люди должны знать, что о них думают.

Так что советую смотреть на рассуждения про второй срок в том числе с точки зрения техники власти.

Источник: Дмитро Литвин / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, выборы, политика, Владимир Зеленский, президент, Дмитрий Литвин
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