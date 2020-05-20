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Зеленский: Хочу, чтобы олигархи жили и работали по закону

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него нет "теплой ванны" от СМИ, которые принадлежат крупным украинским бизнесменам.

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Зеленский: Я готов говорить с бизнесом, с олигархами
Зеленский: Я готов говорить с бизнесом, с олигархами
Фото: depositphotos.com

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции 20 мая заявил, что хочет, чтобы крупные украинские бизнесмены жили и работали по закону, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Я готов защищать рабочие места и украинцев, которые работают на их предприятиях. Я дам полную независимость Антимонопольному комитету в плане действий по отношению к тем или иным финансовым группам… Я готов говорить с бизнесом, с олигархами: [например,] давайте строить больницы! Мне ничего не нужно. Что я могу за это им дать? Только равные правила. Все, больше ничего. Это и есть моя стратегия. Я хочу, чтобы они жили и работали по закону. У нас есть сложные вещи, когда они контролируют то или иное направление. Но посмотрите – ведь понемногу это меняется. Посмотрите, пожалуйста, на СМИ, которые принадлежат таким людям. У меня же нет "теплой ванны". Это и есть ответ на вопрос о моих отношениях [с олигархами]", – сказал глава государства.

До победы на президентских выборах Зеленский работал в студии "Квартал 95", чьи программы выходили на телеканале "1+1". Основным владельцем медиахолдинга "1+1" является бизнесмен Игорь Коломойский. О выдвижении на пост президента Зеленский также объявил на "плюсах": для этого телеканал сдвинул новогоднее поздравление тогдашнего президента Украины Петра Порошенко.

В интервью британской газете The Guardian, расшифровка которого была опубликована на сайте украинского президента 8 марта, Зеленский заявил, что Коломойский не звонит ему и ничего от него не ждет.

Теги: СМИ, бизнес, Игорь Коломойский, Владимир Зеленский, олигархи
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