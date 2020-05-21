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Аваков: МВД направило в Черновицкую область санитарный вертолет для транспортировки пациентов с COVID-19

За один рейс вертолет Ми-8 может перевозить четырех – шестерых больных, отметил глава МВД Украины Арсен Аваков.

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Аваков: Если ситуация обострится, а больницы будут перегружены, область воспользуется этим преимуществом
Аваков: Если ситуация обострится, а больницы будут перегружены, область воспользуется этим преимуществом
Фото: МВС України / Facebook

Санитарный вертолет Министерства внутренних дел Украины заступил на дежурство в Черновицкой области для транспортировки пациентов с COVID-19. Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков, сообщила 21 мая в Facebook пресс-служба ведомства.

"В Черновицкой области на круглосуточное дежурство заступил санитарный вертолет МВД для транспортировки инфекционных больных. За рейс он может перевозить четырех – шестерых больных на расстояние до 1200 км. Если ситуация обострится, а больницы будут перегружены, область воспользуется этим преимуществом", – сказал Аваков.

Отмечается, что вертолет Ми-8 участвовал в миротворческих миссиях ООН, последний раз работал в Мали. Его передали Госслужбе по чрезвычайным ситуациям на условиях безвозмездного договора. Вертолет оборудован изоляционной капсулой BIO-BAG EBV-30/40, биозащитными комплектами, обеззараживающим душем, изоляционной камерой и специальным модулем, в котором фиксируется капсула в полете.

https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/posts/3005472172872787

По состоянию на 21 мая коронавирус в Украине подтвержден у 19 706 человек, из них 6227 выздоровели, а 579 скончались. Среди инфицированных 20% (или 3833 человека) – медицинские работники.

Черновицкая область занимает первое место в Украине по количеству случаев COVID-19. В регионе на сегодняшний день зафиксировано 2842 инфицированных.

Теги: МВД, Украина, Арсен Аваков, вертолет, Черновицкая область, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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