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21 мая, 2020
 
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Дядя Жора: На данный момент по моей деятельности полный стоп. А супруга – блогер, это выгодный бизнес

По словам украинского шоумена Дяди Жоры (Вадима Мичковского), который недавно перенес инсульт, в настоящее время кормильцем в семье является его супруга Наталья Мичковская.

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Дядя Жора: Супруга блогер, эксперт по питанию. Она работает онлайн
Дядя Жора: Супруга – блогер, эксперт по питанию. Она работает онлайн
Фото: dyadya_jora / Instagram

44-летний украинский шоумен Дядя Жора заявил, что во время карантина остался без работы. Об этом он сообщил программе "Зірковий шлях" на канале "Украина".

Отвечая на вопрос о том, кто в их семье зарабатывает больше, Дядя Жора рассказал, что сейчас финансово семью обеспечивает его супруга – блогер и эксперт по питанию Наталья Мичковская.

"На данный момент по моей деятельности полный стоп. А супруга – блогер, эксперт по питанию. Она работает онлайн. Сейчас все ринулись в онлайн, это выгодный бизнес, который работает без привязки к офису, – признался он.

ВИДЕО
Видео: Телеканал Україна / YouTube

Шоумен Дядя Жора (настоящее имя артиста – Вадим Мичковский) родился в 1975 году в Хмельницком. В 1992 году организовал команду КВН "Три толстяка". В 2008 году актер принимал участие в проекте "Танцюю для тебе" на телеканале "1+1".

С 2016-го Дядя Жора является ведущим утренней рубрики "Погода с Дядей Жорой" на канале "Украина" в программе "Утро с Украиной".

Вместе с женой Натальей Мичковской Дядя Жора воспитывает троих дочерей. 12 мая Дядя Жора сообщил, что перенес инсульт.

Теги: Украина, Дядя Жора
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