Дядя Жора: На данный момент по моей деятельности полный стоп. А супруга – блогер, это выгодный бизнес

44-летний украинский шоумен Дядя Жора заявил, что во время карантина остался без работы. Об этом он сообщил программе "Зірковий шлях" на канале "Украина".
Отвечая на вопрос о том, кто в их семье зарабатывает больше, Дядя Жора рассказал, что сейчас финансово семью обеспечивает его супруга – блогер и эксперт по питанию Наталья Мичковская.
"На данный момент по моей деятельности полный стоп. А супруга – блогер, эксперт по питанию. Она работает онлайн. Сейчас все ринулись в онлайн, это выгодный бизнес, который работает без привязки к офису, – признался он.
Шоумен Дядя Жора (настоящее имя артиста – Вадим Мичковский) родился в 1975 году в Хмельницком. В 1992 году организовал команду КВН "Три толстяка". В 2008 году актер принимал участие в проекте "Танцюю для тебе" на телеканале "1+1".
С 2016-го Дядя Жора является ведущим утренней рубрики "Погода с Дядей Жорой" на канале "Украина" в программе "Утро с Украиной".
Вместе с женой Натальей Мичковской Дядя Жора воспитывает троих дочерей. 12 мая Дядя Жора сообщил, что перенес инсульт.