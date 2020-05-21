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Подозреваемый в убийстве экс-глава МИД Украины Кожара вышел из СИЗО

Бывший глава МИД Украины Леонид Кожара, которого подозревают в убийстве экс-главы правления телеканала "Интер" Сергея Старицкого, внес залог, сообщила дочь Старицкого Екатерина.

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Кожару задержали 25 марта и взяли под стражу два дня спустя
Кожару задержали 25 марта и взяли под стражу два дня спустя
Фото: EPA

Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара, подозреваемый в убийстве экс-главы правления телеканала "Интер", бизнесмена Сергея Старицкого, вышел из СИЗО. Об этом 21 мая в Facebook сообщила дочь погибшего Екатерина Старицкая.

По ее информации, Кожара покинул СИЗО после внесения залога.

https://www.facebook.com/katia.staritskaya/posts/10157858100641888

Старицкий был найден мертвым вечером 21 февраля в доме Кожары в селе Чайки под Киевом. Полиция сначала рассматривала инцидент как самоубийство, но позже заявила, что существуют данные, указывающие на то, что Старицкого могли убить. 4 марта на месте инцидента был проведен следственный эксперимент.

25 марта Кожару задержали, в этот же день ему сообщили о подозрении в убийстве Старицкого. Он заявил, что не имеет отношения к преступлению. 27 марта суд взял Кожару под стражу, назначив залог в размере 14 млн грн. 18 мая Екатерина Старицкая сообщила в Facebook, что на заседании по продлению сроков досудебного расследования залог был уменьшен до 2,1 млн грн.

26 марта о причастности к смерти Старицкого заявила жена Кожары Марина Козерод. Она утверждала, что хотела остановить бизнесмена, который взял пистолет, хватала Старицкого за руки, но в этот момент произошел выстрел. В полиции выразили мнение, что Козерод пытается выгородить мужа. 10 апреля ей объявили подозрение в даче ложных показаний.

Теги: Украина, Леонид Кожара, убийство, СИЗО, расследование, Сергей Старицкий, Марина Козерод
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