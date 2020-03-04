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ПРОИСШЕСТВИЯ

Убийство экс-главы правления "Интера". В доме Кожары провели следственный эксперимент

По словам юристов семьи экс-главы правления телеканала "Интер" Сергея Старицкого, защита экс-главы Министерства иностранных дел Украины Леонида Кожары пыталась помешать им участвовать в следственном эксперименте.

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Результаты следственного эксперимента являются тайной досудебного расследования и не разглашаются
Результаты следственного эксперимента являются тайной досудебного расследования и не разглашаются
Фото: nbnews.com.ua

В доме экс-главы Министерства иностранных дел Украины Леонида Кожары провели следственный эксперимент по делу о гибели бизнесмена, экс-главы правления телеканала "Интер" Сергея Старицкого. Об этом 4 марта в Facebook сообщила юридическая компания "Миллер", которая представляет интересы семьи погибшего.

Юристы отметили, что защитники Кожары хотели не пустить представителей потерпевших в дом с целью участия в следственном эксперименте, но следователь ходатайство отклонил.

"Однако несмотря на решение следователя, один из адвокатов Кожары Александр Шира и представитель охраны ГСО (Государственная служба охраны. – "ГОРДОН") физически препятствовали участию представителей потерпевших. По данному факту подано заявление о совершении уголовного преступления по ч. 1 ст. 397 УК Украины в отношении адвоката и по ч. 2 ст. 397 УК Украины – в отношении охранника", – говорится в сообщении.

Юристы отметили, что эксперимент все же состоялся, но его результаты являются тайной досудебного расследования и в настоящее время не могут быть разглашены без разрешения следователя или прокурора.

https://www.facebook.com/millerlawfirm/posts/2826013167485782

Старицкий был найден мертвым вечером 21 февраля в доме Кожары в селе Чайки под Киевом. Полиция рассматривала инцидент как самоубийство.

Друг Старицкого, бывший президент телеканала "Тонис" и экс-глава Федерации бокса Украины Владимир Костерин призывал не верить в версию самоубийства.

Теги: Леонид Кожара, убийство, Интер, Сергей Старицкий
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