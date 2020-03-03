Гибель бизнесмена в доме Кожары. В МВД прокомментировали срыв следственного эксперимента

В Министерстве внутренних дел Украины заявили, что расследование производства о гибели бизнесмена Сергея Старицкого в доме экс-главы МИД Украины Леонида Кожары "идет полным ходом".

Следственный эксперимент в доме экс-министра иностранных дел Украины Леонида Кожары будет проведен, когда все участники будут к нему готовы. Об этом в комментарии "Укринформу" сообщил заместитель директора Департамента коммуникаций МВД Украины Ярослав Тракало.

"[Эксперимент] будет проведен тогда, когда к его проведению будут готовы участники этого эксперимента. Один из участников сейчас в Феофании находится", – сказал представитель МВД.

Он добавил, что расследование дела "ведется полным ходом".

Экс-член правления телеканала "Интер", бизнесмен Сергей Старицкий был найден мертвым вечером 21 февраля в доме Кожары в селе Чайки. Полиция сначала рассматривала инцидент как самоубийство, позже переквалифицировала в "умышленное убийство".

Двоюродный брат погибшего заявлял, ссылаясь на заключение патологоанатомов, что Старицкий был застрелен в голову с расстояния не менее трех метров. "Все слухи о его самоубийстве – ложь!" – подчеркивал он.

В полиции не комментировали обстоятельства гибели Старицкого и не озвучивали никаких версий.

2 марта в доме Кожары должен был пройти следственный эксперимент. Адвокаты родственников Старицкого заявили, что его проведение было сорвано из-за того, что Кожара попал в больницу с гипертоническим кризом.