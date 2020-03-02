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Дело о смерти экс-главы "Интера". Адвокаты заявили о срыве следственного эксперимента

2 марта следственный эксперимент по делу о смерти бизнесмена Сергея Старицкого не состоялся, поскольку на него не прибыл экс-глава МИД Украины Леонид Кожара, в чьем доме нашли тело. Об этом сообщили в юридической компании "Миллер".

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Следственный эксперимент должен был пройти в доме Кожары в селе Чайки
Следственный эксперимент должен был пройти в доме Кожары в селе Чайки
Фото: kiev.informator.ua

Не состоялся запланированный на 2 марта следственный эксперимент по делу о смерти гендиректора компании Atlantic Group, бизнесмена Сергея Старицкого. Об этом в Facebook проинформировала юридическая компания "Миллер".

"Сорвано проведение следственного эксперимента. 2 марта в 13.00 было запланировано проведение следственного эксперимента в доме, где было найдено тело Старицкого. О необходимости проведения указанных следственных действий собственнику помещения было сообщено заблаговременно в соответствии с требованиями действующего законодательства. Но они не состоялись в связи с отсутствием супругов Кожар в доме", – сказано в сообщении.

По данным юристов, для проведения следственных действий к находящемуся в селе Чайки Киево-Святошинского района дому бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары прибыли правоохранители, представители потерпевших и эксперты.

"Со слов следователей, адвокатов Кожары также предупредили о следственных действиях. На что адвокат в телефонном разговоре сообщил, что будет через час и вместе с доверенным лицом даст возможность провести следственные действия в доме Кожары. Ожидание владельцев помещения затянулось на два часа, после чего прибыло двое лиц, которые представились адвокатами Леонида Кожары и в свою очередь сообщили, что последний утром были госпитализирован из-за гипертонического криза. По их словам, жена Кожары также находится вместе с Леонидом в больнице в Феофании. И, что самое важное, сам Кожара просит без его участия следственный эксперимент не проводить", – рассказали в "Миллер".

Факт отказа в проведении следственного эксперимента зафиксирован в протоколе, подчеркнули юристы.

https://www.facebook.com/millerlawfirm/posts/2821828887904210

Старицкий с 1992 года занимался рекламным и издательским делом, был главой компании "Перехід-media", президентом хоккейного клуба "Сокол", руководителем департамента международных связей Гостелерадио Украины, входил в руководство телеканала "Интер", пишет "Апостроф".

Старицкий был найден мертвым вечером 21 февраля в доме Кожары в селе Чайки. Полиция сначала рассматривала инцидент как самоубийство, позже переквалифицировала в "умышленное убийство".

Друг Старицкого, бывший президент телеканала "Тонис" и экс-глава Федерации бокса Украины Владимир Костерин призывал не верить в версию самоубийства.

"Обозреватель" писал, что Старицкий и Кожара устроили застолье, затем гостя нашли застреленным из пистолета замминистра.

Теги: Леонид Кожара, смерть, убийство, Киевская область, юрист, правоохранители, эксперимент, Сергей Старицкий
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