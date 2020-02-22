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Стрельба в доме Кожары. Друг погибшего призвал не верить версии о самоубийстве

По словам предпринимателя Владимира Костерина, у Сергея Старицкого, которого нашли мертвым в доме экс-главы МИД Украины Леонида Кожары, было много планов и проектов.

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Старицкий (справа) занимался бизнесом в сфере рекламы и медиа
Старицкий (справа) занимался бизнесом в сфере рекламы и медиа
Фото: Atlantic Group / Facebook

Бизнесмен, генеральный директор рекламно-маркетингового холдинга Atlantic Group Сергей Старицкий, тело которого нашли в доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары, не мог покончить с собой. Об этом 22 февраля написал в Facebook его друг, предприниматель, бывший президент телеканала "Тонис" и экс-глава Федерации бокса Украины Владимир Костерин.

"Прошу СМИ не распространять версию о самоубийстве. Так как это неправда. Информация, поступающая от экспертов, – другого рода: стреляли с трех – пяти метров", – сообщил Костерин.

У Старицкого было много "планов по развитию бизнеса и новых проектов", добавил он.

https://www.facebook.com/vladimir.kosterin.96/posts/4237898702903023

Старицкий с 1992 года занимался рекламным и издательским делом, был главой компании "Перехід-media", президентом хоккейного клуба "Сокол", руководителем департамента международных связей Гостелерадио Украины, входил в руководство телеканала "Интер", пишет "Апостроф".

Он был найден мертвым вечером 22 февраля в доме Кожары в селе Чайки под Киевом. Полиция рассматривает инцидент как самоубийство.

"Обозреватель" писал, что Старицкий и Кожара устроили застолье, затем гостя нашли застреленным из пистолета замминистра.

Теги: Леонид Кожара, Киевская область, самоубийство, Сергей Старицкий
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