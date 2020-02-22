Полиция считает гибель мужчины в доме Кожары самоубийством. СМИ пишут, что погибший выпивал с экс-министром

По данным Нацполиции, 56-летний мужчина выстрелил в себя в селе Чайки Киевской области. "Обозреватель" пишет, что предприниматель Сергей Старицкий погиб во время застолья в доме экс-министра иностранных дел Украины Леонида Кожары.

Главное управление Национальной полиции в Киевской области расследует гибель 56-летнего мужчины в селе Чайки как самоубийство, об этом 22 февраля сообщила пресс-служба управления.

"Сообщение по спецлинии 102 поступило от жительницы села Чайки о том, что в доме покончил жизнь самоубийством человек, который приехал в гости из столицы. По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа Киево-Святошинского отдела полиции. Там полицейские обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением головы", – сказано в сообщении.

По предварительным данным, киевлянин покончил с собой, когда хозяева дома, муж с женой, находились в других комнатах. С места происшествия изъят пистолет Jericho 941 PSL, патроны и гильза.

ZN.UA сообщило, что предприниматель Сергей Старицкий был найден мертвым вечером 22 февраля в доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары.

Издание "Обозреватель" со ссылкой на источник в полиции пишет, что инцидент произошел во время застолья, которое началось еще около 15.00.

"Согласно информации источника, характер ранения и положение тела указывает на то, что предпринимателя могли убить. На момент прибытия сотрудников полиции Кожара находился в неадекватном состоянии", – сказано в заметке.

Старицкий – основатель компаний "Спорт Медиа Проект" и C.I.U. Деятельность обоих предприятий прекращена. О его деятельности в последние 12 лет информации в открытом доступе нет.

Кожара занимал должность министра иностранных дел в правительстве Николая Азарова в 2012–2014 годах.