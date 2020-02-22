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ПРОИСШЕСТВИЯ

В доме экс-главы МИД Украины Кожары застрелился мужчина – СМИ

По данным ZN.UA, гость бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары, предприниматель Сергей Старицкий, выстрелил в себя из пистолета.

Кожара занимал пост главы МИД в правительстве Азарова
Кожара занимал пост главы МИД в правительстве Азарова
Фото: ЕРА

В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары найден мертвым предприниматель Сергей Старицкий, об этом сообщил источник ZN.UA в полиции.

По его словам, инцидент произошел в 21.50 21 февраля, в селе Чайки Киево-Святошинского района Киевской области. Правоохранители рассматривают самоубийство в качестве основной версии.

По информации источника, предприниматель выстрелил в себя из пистолета Jericho 941, зарегистрированного на Кожару.

На официальных ресурсах Нацполиции сообщений о происшествии нет.

Старицкий – основатель компаний "Спорт Медиа Проект" и C.I.U. Деятельность обеих предприятий прекращена.

Леонид Кожара занимал должность министра иностранных дел в правительстве Николая Азарова в 2012–2014 годах.

В декабре 2018 года партия "Социалисты" выдвигала его кандидатуру на выборах президента, но Кожара баллотироваться не стал.

Теги: Леонид Кожара, самоубийство, Нацполиция, предприниматель
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