В доме экс-главы МИД Кожары застрелился бывший руководитель "Интера". Подробности самоубийства, которое может оказаться убийством

Кто такой Старицкий и что его связывало с Кожарой?

Сергей Старицкий был основателем и генеральным директором Atlantic Group (компания, указано на ее сайте, предоставляет рекламные, маркетинговые и PR-услуги) с 1992 года. Глава Всеукраинской рекламной коалиции Максим Лазебник в комментарии "Стране" говорил, что Старицкий фактически был основателем рекламного рынка в Украине.

В разное время Старицкий также был директором телеканала "Тонис", членом правления телеканала "Интер", президентом хоккейного клуба "Сокол".

В 2005 году издание "Детектор медиа" писало, что в ходе президентской кампании 2004 года, спровоцировавшей Оранжевую революцию, "через пиарные структуры Старицкого проходила вся внешняя реклама кандидата в президенты Виктора Януковича".

Бизнесмен также был основателем и директором компании "Спорт Медиа Проект" (занималась выпуском газет и журналов) и рекламной компании C.I.U. – обе прекратили деятельность.

Старицкий и экс-глава МИД Украины Леонид Кожара, занимавший должность в правительстве Николая Азарова с 2012-го по 2014 годы, – ровесники, оба окончили Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Пользователь Facebook Marisha Ko (судя по сообщению, она знала погибшего лично) отмечала, что Старицкий и Кожара дружили со времен учебы в вузе.

Версия о самоубийстве

Первым о гибели главы Atlantic Group сообщило издание ZN.UA. Источник в правоохранительных органах рассказал, что бизнесмен покончил с собой в 21.50 21 февраля в доме бывшего министра иностранных дел в селе Чайки под Киевом.

Полиция у дома Леонида Кожары в селе Чайки, 21 февраля. Фото: kiev.informator.ua

По информации собеседника издания, Старицкий застрелился из пистолета Jericho 941, зарегистрированного на Кожару.

Полиция Киевской области подтвердила информацию об инциденте утром следующего дня.

"Сообщение на спецлинию поступило от жительницы села Чайки о том, что в доме покончил жизнь самоубийством мужчина, который приехал в гости из столицы. Погибшим оказался 56-летний житель Киева. На месте происшествия в качестве вещественного доказательства изъяты пистолет Jericho 941 PSL, патроны и гильза. По предварительным данным, киевлянин покончил с собой, когда хозяева дома, муж с женой, находились в других комнатах", – заявили в полиции.

Уголовное производство было открыто по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) с пометкой "самоубийство".

Имени погибшего полиция не назвала. Однако то, что речь идет о Старицком, подтвердила пресс-служба его компании в Facebook.

Никаких деталей о гибели бизнесмена Atlantic Group не привела.

Версия об убийстве

В тот же день, 22 февраля, два близких Старицкому человека выдвинули версию, что мужчину убили.

В частности, Владимир Костерин (он был президентом телеканала "Тонис" в 2001–2009 годах) написал в Facebook, что "версия о самоубийстве – это неправда".

Двоюродный брат погибшего Юрий Воловик сообщил, ссылаясь на заключение патологоанатомов, что Сергей Старицкий был застрелен в голову с расстояния не менее трех метров. "Все слухи о его самоубийстве – ложь!" – подчеркнул он.

Вечером 22 февраля о переквалификации уголовного производства заявила и полиция Киевской области. "В настоящее время правоохранители получили данные, которые дают основания предполагать, что мужчина мог не сам покончить с жизнью. А поэтому по согласованию с прокуратурой уголовное производство переквалифицировано с самоубийства на умышленное убийство – ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины", – сказано в сообщении.

Почему была изменена квалификация происшествия, в полиции не уточнили.

"Известно, что тело бизнесмена лежало на кухне с пистолетом в руке, а пуля вошла под глаз. На лице жертвы нет характерных для самостоятельного выстрела в упор следов, таких, например, как следы пороховых газов или отпечаток ствола на коже. Кроме этого, после инерции от выстрела пистолет должен был выпасть из руки Старицкого, но никак не оставаться зажатым в ней", – писала газета "КП в Украине".

Агентству "Українські новини" в пресс-службе киевского областного управления Нацполиции заявили, что проверяют на причастность к гибели Старицкого "всех, кто находился в доме в то время". По официальным данным, в доме, кроме Старицкого, находились только Кожара и его жена. Однако "Страна", ссылаясь на неназванный источник в правоохранительных органах, пишет, что гостей в доме было больше (точное их число не приводится).

Собеседник издания утверждает, что во время застолья Кожара решил показать друзьям свой пистолет, а затем ушел из комнаты. "Прямых очевидцев [инцидента], по предварительным данным, нет. Показания свидетелей сводятся к тому, что Старицкий остался один в комнате, где лежало оружие. Потом все услышали одиночный выстрел и звук падения тела", – написала "Страна".

По данным "Обозревателя", застолье в доме Кожары продолжалось с 15.00. Вечером жена экс-министра "пошла в другую комнату отдыхать, а когда услышала выстрел, вернулась и увидела Старицкого с огнестрельным ранением в голову и пистолетом в руке". "Характер ранения и положение тела указывает на то, что предпринимателя могли убить. На момент прибытия сотрудников полиции Кожара находился в неадекватном состоянии", – заявил источник портала.

Кожара занимал пост главы МИД в 2012–2014 годах в правительстве Николая Азарова (оба – на переднем плане в центре). Фото: EPA

Полиция, по информации "Страны", рассматривает три версии произошедшего: неосторожное обращение с оружием, убийство по неосторожности и самоубийство. Официально правоохранители не озвучивали никаких версий.

Источник издания "ГОРДОН" в Национальной полиции заявил, что сейчас правоохранители допрашивают очевидцев происшествия, друзей и родственников погибшего, а также ждут результатов экспертиз, которые должны помочь установить обстоятельства гибели Старицкого. Кожара, сказал собеседник, на данный момент находится в статусе свидетеля.

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Дочь Старицкого Екатерина сообщила, что ее отца сегодня похоронили на Берковецком кладбище в Киеве.