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Анна Маляр
Анна Маляр

Украинский юрист, эксперт-криминолог.


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В деле о гибели экс-главы "Интера" в доме Кожары время играет в пользу преступников. Доказательства могут исчезать либо быть уничтожены

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Хроники дела о гибели бывшего главы правления телеканала "Интер" Старицкого.

Попытка провести следственные действия в доме Кожары, где погиб Старицкий, оказалась неудачной. Ведь супруг Кожар в доме не оказалось. Через два часа приехали адвокаты бывшего министра. Они сообщили, что Кожару госпитализировали с гипертоническим кризом. Жена находится вместе с ним в "Феофании".

Надеюсь, что Кожара вылечится в Украине и не потребуется выезд на лечение за границу.

Но в расследовании уголовных производств есть один нюанс. Время играет в пользу преступников и против жертвы, потому что доказательства могут исчезать, быть уничтожены, терять физические свойства и тому подобное. Даже человеческая память со временем выдает совсем другие сценарии, чем помнила год или два назад. Это означает, что чем дальше от самого события, тем сложнее установить истину – сам или не сам ушел из жизни погибший.

Писала все это со страхом, потому что мои предположения, как правило, сбываются, а очень хочется ошибиться.

Источник: Анна Маляр / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Леонид Кожара, расследование, Анна Маляр, Сергей Старицкий
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