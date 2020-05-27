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Малюська заявил, что ему подняли зарплату в 3,5 раза. Ранее он жаловался на низкую оплату труда

В октябре 2019 года министр юстиции Денис Малюська заявлял, что из-за невысокой зарплаты в министерстве может уйти из ведомства.

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По словам Малюська, в 2019 году его зарплата составляла 17 тыс. грн
По словам Малюська, в 2019 году его зарплата составляла 17 тыс. грн
Фото: Denis Malyuska / Facebook

Министр юстиции Украины Денис Малюська рассказал, что ему подняли зарплату до 61 тыс. грн. Об этом он сообщил в интервью изданию Mind.

"Сейчас моя заработная плата увеличилась. До карантина составляла почти 61 тыс. грн. Сейчас действуют карантинные ограничения по зарплатам чиновников, и я получаю около 37 тыс. грн", – отметил он.

В октябре 2019 года министр жаловался на невысокую зарплату. Тогда в интервью "Украинской правде" он заявил, что его оклад составляет 17 тыс. грн.

"По деньгам у нас есть договоренность в правительстве, что мы зарплаты поднимем, в том числе и мне. Потому что когда у меня закончатся деньги, то отсюда хочу или не хочу, а уйду. А они у меня закончатся. Года с момента назначения мне хватит, и то под вопросом. А дальше – нет. Поэтому мы точно примем решение о повышении заработных плат. Я подозреваю, что это произойдет очень быстро, надеюсь, октябрь-ноябрь", – заявлял тогда Малюська.

Теги: зарплата, Министерство юстиции, Денис Малюська
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