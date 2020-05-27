Малюська заверил, что Минюст не будет продавать питомцев должников

В конце мая вокруг Минюста Украины разгорелся скандал после сообщений о продаже министерством питомцев должников. 27 мая министр юстиции Денис Малюська заявил о согласовании с правительством законопроекта, запрещающего продавать животных за долги.

Малюська заверил, что Минюст никогда не продавал животных, а законопроект разработан на случай, "если наши преемники будут кровожаднее нас" Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров Украины 27 мая согласовал законопроект Министерства юстиции об изменениях в сфере взыскания долгов. Он, среди прочего, предлагает запретить продажу домашних питомцев для взыскания долгов. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в Facebook.

"Ну, и позаботились о домашних любимцах – кошках и собаках. Мы их, конечно, за долги не продавали, не продаем и продавать не будем. Но на случай, если наши преемники будут кровожаднее нас, законопроектом мы прямо запрещаем обращать взыскание на этих домашних животных (то есть продавать их за долги)", – написал Малюська.

Он также добавил, что законопроект системно совершенствует почти каждый аспект исполнительного производства и в случае его принятия депутатами Верховной Рады неуплата долгов станет невозможной.

"Долги оплачивать стало чуточку проще. На сайте "Онлайн дом юстиции" можно проверить наличие долгов в исполнительных производствах и сразу их оплатить. Чтобы воспользоваться услугой, нужно иметь электронную подпись", – также рассказал министр.

20 мая председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что Минюст продает конфискованных у должников собак. Малюська же ответил, что ведомство действительно во исполнение решений судов иногда вынуждено отбирать животных у их владельцев.

"Часто это идет на пользу животным, которых забирают из-за ненадлежащего содержания. Иногда животных забирают за долги, но здесь речь обычно идет о домашних животных, которые имеют стоимость. Если животное является домашним, его за копейки (цена лотов мизерная) выкупают обратно владельцы (через родственников или близких)", – написал он.