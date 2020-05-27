Я озадачен, когда в Украине прогнозируют победителя выборов в США. Каждая кампания в Америке – это удивительный карнавал инновационных технологий

ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Стратегия на президентских выборах в США в 2020 году.

Одним из наиболее видимых отличий между американскими и постсоветскими политтехнологами является то, что американцы склонны гораздо больше полагаться на научно обоснованные, методические средства ведения политической кампании, чем их коллеги из Восточной Европы. В частности, при обсуждении того, что произойдет на выборах в США, давайте вспомним, что стратегия победы в Америке воплощается после тщательного исследования и анализа количественных данных, которые могли бы указать на слабые места в стратегии оппонентов, с одновременным выявлением скрытых сильных сторон у своего кандидата. Эта информация затем дополняется качественными данными, которые позволяют руководителю кампании точно определить целевых избирателей таким способом, который еще не применялся в политических кампаниях в странах бывшего СССР (но его вполне можно применять). На самом деле хорошо проведенная кампания (в любой точке мира) нацелена не на все население, а примерно на 3–6% граждан страны, которых можно убедить проголосовать за вас в день выборов.

Таким образом, когда я вижу, к примеру, в украинских новостях прогнозы о том, кто победит в США, я весьма озадачен тем, откуда исходят такие мнения, помимо чисто эмоционального фона. Однако основываясь на моих знаниях о предыдущих президентских кампаниях в США, я могу предсказать три вещи, которые сделают данную кампанию непохожей ни на одну другую кампанию в истории США и послужат хорошим уроком для украинских политиков (и политиков из других постсоветских стран) в том, что они должны сделать, какие методы применить, если хотят использовать современную предвыборную тактику для эффективной победы на выборах.

1. Данные – это сердце и душа современных политических кампаний.

Даже президент Трамп, который, как многие полагают, просто говорит то, что у него на уме, использует свои речи и интервью для того, чтобы напрямую общаться именно со своими избирателями. Он знает, что было бы абсолютно напрасным высказывать популистские вещи, с которыми большинство людей и так согласны, – выборы этим не выиграть. Умнее всего – говорить с избирателями, которые не определились в выборе кандидата, но могут принести победу. Например, если это телевизионное интервью, можно изучить, какая демография будет среди зрителей интервью, и понять, что вы можете завоевать симпатию у, например, 6% ваших потенциальных избирателей: что это мужчины в возрасте 40–45 лет, живущие в центральной части страны, с сильной религиозной принадлежностью, которые больше всего заинтересованы в создании рабочих мест, а не только в "экономике", и обеспокоены тем, как их дети смогут получить работу после окончания учебных заведений.

Таким образом, вы не говорите: "Нужно укрепить экономику" или "Нужно создать больше рабочих мест!". Вы говорите: "Прямо сейчас мы создаем пошаговый план для преодоления кризиса, с которым мы столкнулись. И больше всего, изо дня в день, я думаю о центральной части нашей страны, где люди не уверены, что их сыновья и дочери получат работу, как только закончат вузы, и поэтому я…" Подобный посыл с большей вероятностью убедит избирателя проголосовать за вас, чем просто какое-то пустое популистское обещание. Более того, фрагмент интервью позже может быть таргетирован к избирателю через онлайн-рекламу, телефонные звонки, SMS, электронную почту, поход от двери к двери и т.д., чтобы лучше его убедить.

2. Ничто не происходит само по себе.

США потратили $6,5 млрд на политические кампании в 2016 году. Американцы вкладывают больше денег в развитие новейших научных технологий для победы на выборах, чем любая другая страна мира. Каждый избирательный цикл – это удивительный карнавал инновационных, свежих технологий, которые появились на рынке, чтобы помочь кандидатам выиграть с меньшими затратами и большей эффективностью. Поэтому даже традиционная предвыборная тактика, например, поквартирный обход (от двери к двери), происходит не случайным образом.

Американские кампании не только инвестируют время и деньги, стуча в двери потенциальных избирателей (а это, возможно, будет всего три – пять дверей из каждых 100 на всю страну), но и имеют конкретный посыл каждому избирателю, с которым проводится встреча. Например, приходя в дом, они уже знают, что у мужа 60% шанс проголосовать за кандидата и больше всего его интересует строительство дорог в сельской местности и зарплата школьных учителей, а у жены – 20% шанс проголосовать за кандидата и она больше всего заинтересована в расходах на оборону и ветеранов войны. Таким образом, как только дверь откроется, в зависимости от того, муж или жена стоят на пороге, агитатор на своем электронном устройстве (планшете или телефоне) включит и прочитает им короткое сообщение, которое было подготовлено специально для них.

На устройстве также будет видно, что не стоит тратить время впустую, если дверь откроет жена, так как тратить на нее ресурсы (время и деньги) будет статистически плохой инвестицией, ведь их, возможно, было бы лучше вложить в кого-то другого в другом многоквартирном доме, у кого будет хотя бы 50% шанс проголосовать за нашего кандидата. Сообщение, которое будет прочитано, пишется так, чтобы быть как можно более убедительным с научной точки зрения и показать, почему наш кандидат является гораздо лучшим выбором, чем наши оппоненты. Сила месседжа исходит из науки и данных.

3. Коронавирус делает все намного интереснее.

Учитывая, что многие традиционные инструменты кампаний (например, митинги, публичные выступления и т.д.) будут ограничены во время этой кампании, она превратит использование электронных технологий в центральный элемент всего предвыборного процесса. Дело в том, что если у кого-то дома нет интернета или даже мобильного телефона, мы все равно можем подробно проанализировать его, а затем связаться с ним через другие средства (например, по почте, по городскому телефону, через родственников или друзей и т.д.).

На этих выборах мы сможем проделать огромный объем работы, удаленно убедить симпатизирующих избирателей, что будет представлять собой совершенно новый подход по сравнению со всеми предыдущими кампаниями в истории. Более того, это будет сделано таким образом, что обычный избиратель даже не почувствует, насколько изменилась предвыборная тактика. Ключ к победе здесь могут найти и кандидаты в постсоветских странах: крайне важно применять к кампании не просто точечные инструменты, а комплексные стратегии, как в случае с американскими консультантами, адаптирующими стратегии кампаний под период коронавируса.

Итак, кто же победит в США? Пока что это не до конца ясно, так как многое может произойти до ноября. Вообще невыгодно быть первым задолго до выборов, так как людям в конце концов надоедают разочарования в кандидате-лидере. Впрочем, человек, который, скорее всего, выиграет, будет тем, кто точно знает, как словить момент, и применит к своей кампании новые стратегии и тактики, которых нет у его оппонентов. Точно так же, как машина заменила лошадь, пистолет заменил меч, а компьютер заменил печатную машинку, – те политики, которые цепляются за использование устаревших методов ведения предвыборных кампаний, вряд ли переживут эти выборы.

"Выживут не сильнейшие и умнейшие, а те, кто лучше всего приспосабливается к переменам". Перемены, внедрение новшеств и возможность применять позитивный технологический опыт других стран-инноваторов (как США) – это и есть рецепт той магической таблетки, которую политики ищут для победы. Если кандидаты не предпримут реальных изменений, они не смогут рассчитывать на первое место.

Источник: "ГОРДОН"