ВМС США показали "опасный и непрофессиональный" перехват их самолета российскими истребителями

Два российских истребителя Су-35 26 мая совершили небезопасный перехват противолодочного самолета P-8A Poseidon военно-морских сил США. Инцидент произошел над международными водами Средиземного моря, сообщила пресс-служба Шестого флота США.
Перехват длился более часа, российские пилоты заняли позиции возле крыльев Poseidon и не давали ему маневрировать. Подобные действия в американских ВМС расценили как непрофессиональные.
"Бессмысленные действия российских пилотов Су-35 не соответствовали уровню квалификации и правилам международных полетов, они поставили под угрозу безопасность всех самолетов", – заявила пресс-служба.
Подобный инцидент стал третьим за последние два месяца над этими же водами, констатировали в ВМС США.