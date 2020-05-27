ВМС США показали "опасный и непрофессиональный" перехват их самолета российскими истребителями

26 мая два российских Су-35 мешали маневрам противолодочного американского самолета P-8A Poseidon над Средиземным морем. Шестой флот США заявил, что подобный инцидент произошел третий раз за два месяца.

Российский самолет максимально близко подошел к американскому и мешал ему совершать маневры Фото: c6f.navy.mil

Два российских истребителя Су-35 26 мая совершили небезопасный перехват противолодочного самолета P-8A Poseidon военно-морских сил США. Инцидент произошел над международными водами Средиземного моря, сообщила пресс-служба Шестого флота США.

Перехват длился более часа, российские пилоты заняли позиции возле крыльев Poseidon и не давали ему маневрировать. Подобные действия в американских ВМС расценили как непрофессиональные.

"Бессмысленные действия российских пилотов Су-35 не соответствовали уровню квалификации и правилам международных полетов, они поставили под угрозу безопасность всех самолетов", – заявила пресс-служба.

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Видео: CNE-CNA/C6F / YouTube

Подобный инцидент стал третьим за последние два месяца над этими же водами, констатировали в ВМС США.