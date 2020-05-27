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Кабмин одобрил меморандум о поставках сжиженного газа из США

Согласно меморандуму, объем поставок газа из США должен составить 5,5 млрд м³ в год.

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Правительство поручило ряду украинских министерств доработать меморандум о поставках газа в течение одного дня
Правительство поручило ряду украинских министерств доработать меморандум о поставках газа в течение одного дня
Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров Украины на заседании 27 мая одобрил меморандум о сотрудничестве с американской компанией Louisiana Natural Gas Export, Inc. по поставкам сжиженного газа. Об этом говорится на сайте правительства.

"Меморандум предусматривает изучение возможности диверсификации источников поставок природного газа путем обеспечения долгосрочных поставок сжиженного природного газа и развития трансграничной газовой инфраструктуры Украины и ЕС", – объяснила и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец.

Правительство дало поручение министерству финансов, министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства, министерству юстиции, министерству иностранных дел и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), доработать этот документ в течение одного дня.

Текст меморандума в своем Telegram-канале опубликовал нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. Он добавил, что, согласно документу, объем поставок газа из США составит 5,5 млрд м³ в год.

31 августа 2019 года уполномоченный правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк и министр энергетики США Рик Перри подписали в Варшаве соглашение о сотрудничестве в газовой сфере. "Одним из шагов диверсификации газового рынка Украины будет налаживание поставок сжиженного газа через Польшу", – сообщил Данилюк.

Наимский заявил, что его страна готова увеличить поставки газа в Украину в четыре разаПольша увеличивает в свою очередь объем поставок из США на LNG-терминал в Свиноуйсьце. Компания PGNiG в 2018 году заключила три долгосрочных контракта на покупку сжиженного природного газа с американскими фирмами.

Теги: США, Кабинет Министров, Алексей Гончаренко, сжиженный газ, Ольга Буславец
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