"Привату" удалось заблокировать решение по пошлинам на российское дизельное топливо и сжиженный газ – СМИ

Жалобу группы "Приват" и НАК "Нафтогаз Украины", требующих ввести пошлины на дизельное топливо и сжиженный газ из России, в последний момент сняли с повестки дня Межведомственной комиссии по вопросам международной торговли, пишет со ссылкой на свои источники портал enkorr.

В итоговом релизе ведомства нет упоминаний о рассмотрении вопроса по акцизу на сжиженный газ и дизельное топливо Фото: exo.in.ua

Рассмотрение совместной жалобы группы "Приват" и НАК "Нафтогаз України" по пошлинам на российский сжиженный газ и дизельное топливо, которое планировалось на 22 мая в Межведомственной комиссии по вопросам международной торговли (МКМТ), отложено на неопределенное время, пишет enkorr.

По данным портала, этот вопрос под давлением близких к совладельцу группы "Приват" Игорю Коломойскому нардепов и лоббистских групп в последний момент сняли с повестки дня и отложили до следующего заседания, дата которого еще не определена. Издание отмечает, что в итоговом релизе ведомства действительно нет упоминаний о рассмотрении такого вопроса.

"За день до заседания комиссии ряд депутатов, в частности Александр Дубинский ("Слуга народа"), развернули медиа-кампанию против замминистра экономики – торгового представителя Тараса Качки, который также является замглавы МКМТ и играет ключевую роль в этом органе. Среди прочего депутаты, близкие к группе "Приват", начали обвинять Качку в "подыгрывании стране-агрессору", "содействии российскому импорту" и "уничтожении отечественного товаропроизводителя". В медиа-кампанию были вовлечены и СМИ, принадлежащие группе "Приват". Вечером 22 мая в эфире телеканала "1+1" вышел сюжет под названием "Россия начинает новую топливную войну против Украины", где со ссылкой на министра экономразвития Игоря Петрашко утверждалось, что окончательное решение по пошлинам отложено на две недели", – сказано в расследовании.

enkorr напомнил, что предварительное заседание МКМТ по рассмотрению совместной жалобы "Привата" и НАК "Нафтогаз Украины" состоялось в марте: комиссия не нашла оснований для начала расследования и предложила заявителям предоставить дополнительные данные и аргументы. В эфире "1+1" обнародовали проект решения, которое предполагалось вынести 22 мая: отказать в начале расследования и введении пошлин.

Жалобу 21 февраля подали "Укртатнафта", "Укрнафта" и "Укргазвидобування", контролируемые группой "Приват", а также НАК "Нафтогаз України". Они потребовали немедленно ввести пошлину в размере 8,46% и к 2024 году повысить ее до 25,4%.

"Такие ставки привели бы к полной остановке поставок топлива из Российской Федерации. Поводом для введения пошлин, по мнению заявителей, является механизм обратного акциза, который применяется в РФ для регулирования цен на бензин и ДТ на внутреннем рынке. Суть этого механизма в том, что если мировые цены на нефть высокие, федеральный бюджет выплачивает компаниям часть премии, которую российские нефтяные компании теряют, не поднимая цены на внутреннем рынке. В обратном случае, если цены на бензин на внутреннем рынке РФ выше экспортных, нефтяные компании сами перечисляют деньги в бюджет. Этот механизм не имеет отношения к стимулированию экспорта топлива. Кроме этого, само заявление украинских НПЗ содержит массу неточностей и противоречий. Например, тот же "обратный акциз" в РФ был введен только с 1 января 2019 г., в то время как заявители утверждают, что ущерб от него причиняется последние три года", – подчеркнул enkorr.

В декабре "Укртатнафта" предлагала поднять акциз на сжиженный газ, пишет "Укррудпром". Соответствующую правку в законопроект №2317 вносила депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк, ранее работавшая на телеканале Коломойского "1+1". Ее инициатива предполагала рост акциза на автомобильный газ в 2,7 раза, что привело бы к росту цены автогаза на 5 грн/л. Тогда правка не была поддержана, отмечает портал.

Директор НТЦ "Психея" Сергей Сапегин заявил в комментарии "Главкому", что повышение акциза на сжиженный газ и пошлины на импортное дизельное топливо приведет к росту цен на заправках и ударит по наименее платежеспособным украинцам.