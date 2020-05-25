Введение пошлины на дизтопливо приведет к росту цен на АЗС – эксперт

Введение пошлины приведет к росту цен на нефтепродукты – как импортируемые, так и отечественного производства, считает президент Нефтегазовой ассоциации Украины Неля Привалова.

Введение пошлины на импортируемое дизтопливо приведет к росту цен для потребителей. Об этом заявила в комментарии "ГОРДОН" президент Нефтегазовой ассоциации Украины Неля Привалова.

"Введение пошлин, по экспертным оценкам, безусловно, приведет к увеличению розничных цен для конечных потребителей. Поскольку пошлины лягут в себестоимость готовых нефтепродуктов, соответственно, будут увеличивать розничную цену для конечных потребителей", – сказала Привалова.

По словам эксперта, введение пошлины приведет к росту цен на нефтепродукты – как импортируемые, так и отечественного производства.

"При введении импортных пошлин это увеличивает себестоимость импортного ресурса. Соответственно, цена в рознице увеличится. Что будет происходить с ценовой политикой национального производителя? Он тоже будет иметь возможность увеличить цену для конечного потребителя. Безусловно, можно говорить о том, что произойдет увеличение цен на нефтепродукты – как национального производства, так и импортируемые в Украину из других стран", – объяснила Привалова.

Политолог Кирилл Сазонов заявил 22 мая в своем Facebook, что близкие к бизнесмену Игорю Коломойскому люди пытаются добиться введения акциза на импорт дизтоплива и сжиженного газа, что приведет к повышению цен на заправках.

В декабре "Укртатнафта" Коломойского предлагала поднять акциз на сжиженный газ, писал "Укррудпром". Соответствующую правку в законопроект №2317 вносила депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк, ранее работавшая на телеканале Коломойского "1+1". Ее инициатива предполагала рост акциза на автомобильный газ в 2,7 раза, что привело бы к росту цены автогаза на 5 грн/л. Тогда правка не была поддержана, отмечает портал.

В пятницу межведомственная комиссия по международной торговле должна поставить точку по данной инициативе, с резкой критикой комиссии выступил нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский, которого издание называет близким к олигарху. По его информации, в министерстве считают, что для введения пошлин нет достаточных полномочий.