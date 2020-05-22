Директор "Газтрон-Украина": Поднятие акциза на сжиженный газ и дизтопливо – преступная история

Представленные "Укртатнафтой" аргументация и фактаж для Минэкономразвития по поводу необходимости роста акциза не соответствуют действительности, заявил директор "Газтрон-Украина" Владислав Колодяжный.

Владислав Колодяжный: Я надеюсь, что Минэкономразвития захочет всесторонне изучить вначале этот вопрос, и потом в дальнейшем уже принимать какие-то решения Скриншот: ENKORR / YouTube

Инициатива "Укртатнафты" о повышении акциза на сжиженный газ и пошлины на импортируемое дизтопливо является преступлением. Об этом заявил в комментарии "ГОРДОН" директор "Газтрон-Украина" Владислав Колодяжный.

"Считаю, что быстро поднимать акциз либо принимать такие радикальные решения, не просчитав вариантов и не пользуясь объективными цифрами и аналитикой, просто преступная история", – сказал Колодяжный.

Он подчеркнул, что представленные "Укртатнафтой" аргументация и фактаж для Минэкономразвития не соответствуют действительности.

"Я видел это письмо, которое "Укртатнафта" составила в качестве аргументации для министерства. Все факты, изложенные в этом письме, прежде всего, не соответствуют действительности. Ни ценовые позиции, которые они озвучивали по котировкам, ни, соответственно, доли рынка, которые они назначают тем или иным игрокам, ни, собственно говоря, баланс не посчитан. Это абсолютно полная манипуляция фактами", – убежден он.

Директор "Газтрон-Украина" отметил, что цена сжиженного газа, пока рассматривалось это письмо, выросла. Сейчас она составляет $350, что на сегодня выше, чем бензин. В то время как в письме "Укртатнафты" указана цена в $50.

"Рынок очень волатилен, и ссылаться на какие-то исключительно цифры в какой-то момент времени – это не объективная информация. Я надеюсь, что Минэкономразвития захочет всесторонне изучить вначале этот вопрос, и потом в дальнейшем уже принимать какие-то решения", – заявил Колодяжный.

В декабре "Укртатнафта" бизнесмена Игоря Коломойского предлагала поднять акциз на сжиженный газ, пишет "Укррудпром". Соответствующую правку в законопроект №2317 вносила депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк, ранее работавшая на телеканале Коломойского "1+1". Ее инициатива предполагала рост акциза на автомобильный газ в 2,7 раза, что привело бы к росту цены автогаза на 5 грн/л. Тогда правка не была поддержана, отмечает портал.

Сегодня, по данным "Укррудпрома", межведомственная комиссия по международной торговле должна поставить точку по данной инициативе, с резкой критикой комиссии выступил нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский, которого издание называет близким к олигарху. По его информации, в министерстве считают, что для введения пошлин нет достаточных полномочий.

Директор НТЦ "Психея" Сергей Сапегин заявил в комментарии "Главкому", что повышение акциза на сжиженный газ и пошлины на импортное дизельное топливо приведет к росту цен на заправках и ударит по наименее платежеспособным украинцам.