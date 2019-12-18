Рада ввела отсрочку штрафов за нарушение правил хранения топлива

Парламент Украины не поддержал поправку, предложенную нардепом от "Слуги народа" Ольгой Василевской-Смаглюк, которая бы уравняла акциз на автомобильный газ и бензин.

Верховная Рада 18 декабря приняла в целом законопроект №2317 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины (по поводу улучшения администрирования акцизного налога)", передает корреспондент "ГОРДОН".

Документ предусматривает отсрочку штрафов за нарушение правил хранения учета, производства и оборота топлива или этилового спирта на акцизных складах. Срок применения системы сопоставления показателей расходомеров и показателей системы электронного администрирования реализации горючего и спирта этилового назначен на 1 июля 2020 года.

При этом парламент отказался поддержать поправку, предложенную нардепом от "Слуги народа" Ольгой Василевской-Смаглюк, которая бы уравняла акциз на автомобильный газ и бензин.

Глава ГО "Энергетический омбудсмен" Александр Трохимец заявил, что если Рада проголосует за поправку Василевской-Смаглюк, то цена на автомобильный сжиженный газ со следующего года может вырасти на 5 грн/л.