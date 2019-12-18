Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Рада ввела отсрочку штрафов за нарушение правил хранения топлива

Парламент Украины не поддержал поправку, предложенную нардепом от "Слуги народа" Ольгой Василевской-Смаглюк, которая бы уравняла акциз на автомобильный газ и бензин.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Рада 18 декабря приняла в целом законопроект №2317
Рада 18 декабря приняла в целом законопроект №2317
Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада 18 декабря приняла в целом законопроект №2317 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины (по поводу улучшения администрирования акцизного налога)", передает корреспондент "ГОРДОН".

Документ предусматривает отсрочку штрафов за нарушение правил хранения учета, производства и оборота топлива или этилового спирта на акцизных складах. Срок применения системы сопоставления показателей расходомеров и показателей системы электронного администрирования реализации горючего и спирта этилового назначен на 1 июля 2020 года.

При этом парламент отказался поддержать поправку, предложенную нардепом от "Слуги народа" Ольгой Василевской-Смаглюк, которая бы уравняла акциз на автомобильный газ и бензин.

Глава ГО "Энергетический омбудсмен" Александр Трохимец заявил, что если Рада проголосует за поправку Василевской-Смаглюк, то цена на автомобильный сжиженный газ со следующего года может вырасти на 5 грн/л. 

Теги: Верховная Рада, Украина, налоги, бензин, штраф, акциз, сжиженный газ, автомобиль
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Амбросио позировала с детьми для Madame Figaro
Амбросио позировала с детьми для Madame Figaro
  "Эмма". Вышел трейлер экранизации романа Остин. Видео
  "Эмма". Вышел трейлер экранизации романа Остин. Видео
Фронтмен Imagine Dragons Рейнольдс покинет группу
Фронтмен Imagine Dragons Рейнольдс покинет группу
"Не твоя сука". 61-летняя Мадонна развела ноги перед публикой
"Не твоя сука". 61-летняя Мадонна развела ноги перед публикой
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS