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Рада за две недели до Нового года утвердила смету расходов парламента в 2019-м

За проект постановления "О смете Верховной Рады Украины на 2019 год" проголосовали 324 народных депутата.

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Рада 18 декабря приняла в целом проект постановления № 2614
Рада 18 декабря приняла  в целом проект постановления № 2614
Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада 18 декабря приняла в целом проект постановления № 2614 "О смете Верховной Рады Украины на 2019 год", передает корреспондент "ГОРДОН".

За проголосовали 324 народных депутата.

Таким образом, парламент утвердил смету расходов на текущий 2019 год за две недели до Нового года.

"Аппарату Верховной Рады Украины принять предусмотренные действующим законодательством меры по обеспечению деятельности Верховной Рады Украины девятого созыва и выплаты средств за период деятельности в соответствии со сметой Верховной Рады Украины", – сказано в тексте документа.

Согласно смете, в 2019 году на осуществление законодательной деятельности Верховной Рады всего потрачено более 1 млрд грн, из которых около 605,5 млн грн – на оплату труда депутатов.

В документе указано, что сумма средств для компенсации стоимости проезда по территории Украины составляет в год 90 тыс. грн на одного депутата, на канцелярские принадлежности предусмотрено 1278 грн, на городские и междугородные телефонные разговоры из расчета на 10 месяцев – 4890 грн, на командировки помощников-консультантов депутатов в избирательные округа (из расчета на одного на 10 месяцев) 8 тыс. грн, средства для компенсации стоимости аренды жилья – около 237 тыс. грн.

21 июля состоялись внеочередные выборы в Верховную РадуВсего в парламент прошли пять партий: "Слуга народа" набрала 43,16%, партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщина" – 8,18%, "Европейская солидарность" – 8,10%, партия "Голос" – 5,82% голосов избирателей. Фракция "Слуга народа" получила права парламентской коалиции.

29 августа Верховная Рада IX созыва начала работу.

Теги: Верховная Рада, Украина, депутаты, расходы
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