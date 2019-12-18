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Рада расширила перечень лиц, которые могут представлять органы власти в судах

За принятие в целом законопроекта о расширении возможностей самопредставительства органов государственной власти проголосовали 307 депутатов Верховной Рады.

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Рада 18 декабря приняла во втором чтении и в целом законопроект №2261
Рада 18 декабря приняла во втором чтении и в целом законопроект №2261
Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада 18 декабря приняла во втором чтении и в целом законопроект №2261 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу расширения возможностей самопредставительства органов государственной власти, органов власти Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления, других юридических лиц независимо от порядка их создания в суде", передает корреспондент "ГОРДОН".

"За" проголосовали 307 народных депутатов.

Документ ликвидирует адвокатскую монополию на представление интересов государства в судебных процессах.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что реформами, которые проводились в 2017 году, отменено право юридических лиц и органов государственной власти и местного самоуправления на личное представительство в судах, при этом в Конституции Украины нет запрета на личное представительство.

"Предлагается расширить перечень лиц, которые могут осуществлять самопредставительство органов государственной власти, органов власти Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления, других юридических лиц независимо от порядка их создания в суде, а именно предоставить такую возможность не только руководителям, членам исполнительных органов юридического лица, но и другим уполномоченным лицам в соответствии с законом, уставом, положением, трудовым договором (контрактом), включая сотрудников, и другим", – сказано в пояснительной записке.

В первом чтении документ приняли 3 декабря.

Теги: Верховная Рада, Крым, Украина, депутаты, самоуправление, закон, законопроект
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