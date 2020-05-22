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Пошлины на дизтопливо и автогаз хотят повысить в пользу Коломойского, и это не скрывается – эксперт

Повышением акцизов на дизельное топливо и газ для авто украинцам предлагают "профинансировать улучшение состояния группы "Приват" бизнесмена Игоря Коломойского, заявил заместитель директора ООО "Консалтинговая группа А-95" Артем Куюн.

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Артем Куюн: Любой акциз это непрямой налог. Он ложится прямо в цены
Артем Куюн: Любой акциз – это непрямой налог. Он ложится прямо в цены
Фото: Artem Kuyun / Facebook

Повышение акциза на сжиженный газ и введение пошлины на дизтопливо выгодно бизнесмену Игорю Коломойскому. Об этом заявил в комментарии "ГОРДОН" заместитель директора ООО "Консалтинговая группа А-95" Артем Куюн.

По словам эксперта, повышение акциза и введение пошлины приведут к росту цен на автогаз и дизель, причем независимо от того, импортируются они или производятся в Украине.

"Любой акциз – это непрямой налог. Он ложится прямо в цены. Такая экономическая теория и практика, тут без вариантов. Аналогично пошлина – это, что бы кто там ни говорил, способ приподнять цену импорта. И ровно на эту же величину поднимется цена на внутреннем рынке", – объяснил Куюн.

По его мнению, принятие этого решения лоббирует группа "Приват", которая контролирует Кременчугский НПЗ, поскольку подорожание импортного топлива позволит им больше зарабатывать.

"Просто люди хотят торговать дороже, сделать альтернативу своему топливу дороже. И, соответственно, дороже продавать, больше зарабатывать. Таким образом, в такую обертку зашивается поддержка национального производителя, абсолютно частного, на которого нет никаких рычагов влияния… В данном случае нам всем предлагают профинансировать улучшение состояния группы "Приват", – объяснил Куюн.

В декабре "Укртатнафта" бизнесмена Игоря Коломойского предлагала поднять акциз на сжиженный газ, пишет "Укррудпром". Соответствующую правку в законопроект №2317 вносила депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк, ранее работавшая на телеканале Коломойского "1+1". Ее инициатива предполагала рост акциза на автомобильный газ в 2,7 раза, что привело бы к росту цены автогаза на 5 грн/л. Тогда правка не была поддержана, отмечает портал.

Сегодня межведомственная комиссия по международной торговле должна поставить точку по данной инициативе, с резкой критикой комиссии выступил нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский.

Директор НТЦ "Психея" Сергей Сапегин заявил в комментарии "Главкому", что повышение акциза на сжиженный газ и пошлины на импортное дизельное топливо приведет к росту цен на заправках и ударит по наименее платежеспособным украинцам.

Теги: Игорь Коломойский, акциз, сжиженный газ, Артем Куюн
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