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"АвтоЕвроСила" готова протестовать против повышения акциза на сжиженный газ и введения пошлины дизельное топливо

Решение, которое приведет к подорожанию топлива, принимается исключительно в интересах бизнесмена Игоря Коломойского, заявил глава Всеукраинской общественной организации "АвтоЕвроСила" Олег Ярошевич.

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Организация категорически против повышения акциза
Организация категорически против повышения акциза
Фото: ipress.ua

Автомобилисты готовы выйти на акцию протеста против повышения акциза на сжиженный газ и введения пошлины на дизтопливо, заявил в комментарии "РБК-Украина" председатель организации "АвтоЄвроСила" Олег Ярошевич.

"Мы категорически против акциза, мы уже выступали и остановили два года назад такую инициативу правительства, – сказал он. – Это просто в первую очередь смертельно для аграриев, смертельно для людей, которые занимаются малым и средним бизнесом, где они за свой счет заправляют автомобили, выполняют какие-то функции, которые развивают их бизнес. Соответственно я вижу это преступным сговором, который может привести к поднятию цены".

Он добавил, что такое решение принимается исключительно в интересах бизнесмена Игоря Коломойского.

В декабре "Укртатнафта" Коломойского предлагала поднять акциз на сжиженный газ, сообщал "Укррудпром". Соответствующую правку в законопроект №2317 вносила депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк, ранее работавшая на телеканале Коломойского "1+1". Ее инициатива предполагала рост акциза на автомобильный газ в 2,7 раза, что привело бы к росту цены автогаза на 5 грн/л. Тогда правка не была поддержана, отмечает портал.

21 февраля "Укртатнафта", "Укрнафта" и "Укргазвидобування", контролируемые группой "Приват", а также НАК "Нафтогаз України" потребовали немедленно ввести пошлину на дизельное топливо в размере 8,46% и к 2024 году повысить ее до 25,4%.

Предварительное заседание межведомственной комиссии по вопросам международной торговли по рассмотрению совместной жалобы "Привата" и НАК "Нафтогаз України" состоялось в марте: комиссия не нашла оснований для начала расследования и предложила заявителям предоставить дополнительные данные и аргументы. Как писал enkorr, в эфире "1+1" обнародовали проект решения, которое предполагалось вынести 22 мая: отказать в начале расследования и введении пошлин, но "Привату" удалось заблокировать этот проект и добиться переноса заседания на неопределенный пока срок.

Теги: протесты, Игорь Коломойский, дизельное топливо, сжиженный газ, Авто Евро Сила
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