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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

"Беспрецедентный шаг в ОБСЕ". Представитель РФ пытался прервать выступления по Крыму – журналист

Инцидент в ОБСЕ произошел, когда на заседании речь пошла о ситуации в сфере безопасности в Черном и Азовском морях, сообщил брюссельский корреспондент Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк.

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Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года
Фото: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України / Facebook

В ходе заседания ОБСЕ в Вене представитель РФ попытался прервать выступления, касающиеся оккупированного Россией Крыма. Об этом 27 мая в Twitter сообщил брюссельский корреспондент Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк.

"Беспрецедентный шаг в ОБСЕ в Вене: представитель России пытается помешать и прервать выступления, которые ему не нравятся, от Украины и другого эксперта по ситуации в сфере безопасности в Черном и Азовском морях", – отметил журналист.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Теги: Россия, Крым, Украина, ОБСЕ, аннексия, Рикард Йозвяк
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