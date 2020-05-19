Канада призвала РФ отменить запрет Меджлиса крымскотатарского народа в оккупированном Крыму

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань сделал заявление к 76-й годовщине депортации крымскотатарского народа, в котором выразил солидарность в почтении памяти погибших.

Канада призывала Россию отменить решение о запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа. Об этом заявил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань.

Министр напомнил, что в этом году отмечается 76-я годовщина принудительной депортации крымских татар советскими властями в 1944 году.

"Канада солидарна с крымскотатарским народом в почтении памяти погибших и всех, кто пострадал. Канада по-прежнему обеспокоена продолжающимися нарушениями прав человека, совершенными против крымских татар на Крымском полуострове в условиях российской оккупации, включая запрещение Меджлиса – органа самоуправления крымских татар. Мы призываем Россию отменить это решение", – заявил Шампань

Глава МИД добавил, что Канада всегда будет отстаивать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Сегодня министры иностранных дел Украины, Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы и Польши сделали совместное заявление к 76-й годовщине депортации крымскотатарского народа, в котором выразили поддержку крымским татарам.

11 мая 1944 года глава СССР Иосиф Сталин подписал постановление о выселении всех крымских татар с территории Крыма. Большая часть крымских татар была выселена в Узбекистан. Возвращаться в Крым они начали после 1990 года.

В ноябре 2015 года Верховная Рада Украины признала депортацию крымских татар геноцидом и установила 18 мая Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. В 2017 году Всемирный конгресс крымских татар направил обращение правительствам разных стран с призывом признать депортацию геноцидом.