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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

"Суд" в Крыму постановил принудительно доставить Бекирова на заседание

Центральный районный "суд" Симферополя постановил доставить активиста Эдема Бекирова в "суд" принудительно, несмотря на документы, подтверждающие отсутствие его регистрации в Симферополе, а также его лечение на территории Украины.

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7 сентября 2019-го Бекирова доставили в Украину в рамках украинско-российского обмена удерживаемыми лицами
7 сентября 2019-го Бекирова доставили в Украину в рамках украинско-российского обмена удерживаемыми лицами
Фото: Элеонора Бекирова / Facebook

"Суд" в аннексированном Крыму постановил принудительно доставить активиста Эдема Бекирова, который 7 сентября 2019 года вернулся в Украину в рамках украинско-российского обмена удерживаемыми лицами. Об этом на своей странице в Facebook сообщили правозащитники "Крымской солидарности".

"19 мая в Центральном районном "суде" Симферополя продолжилось рассмотрение материалов уголовного дела в отношении Эдема Бекирова, которое ранее было приостановлено. Сегодня судья Сергей Деменок постановил доставить мужчину в "суд" принудительно", – говорится в сообщении.

Адвокат Бекирова Алексей Ладин рассказал, что "прокурор" на заседании заявила ходатайство о принудительном приводе, несмотря на документы о состоянии здоровья активиста и о новом месте его регистрации в Херсонской области. Защитник отметил, что Бекиров входит в группу риска, а потому врачи запретили ему посещать общественные места.

"Суд" проигнорировал доводы защиты, мотивируя свое решение тем, что он не доверяет копиям защиты, и удовлетворил ходатайство "обвинения" о принудительном приводе на 22 мая 2020 года, сообщили правозащитники.

Служба судебных приставов должна будет исполнить принудительный привод и попытаться найти Бекирова по последнему известному адресу в Симферополе. Следующее заседание по данному уголовному делу назначено на 22 мая.

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1133793906988064

Российские силовики задержали Бекирова в декабре 2018 года в Крыму, ему вменяли распространение и транспортировку 12 кг тротила и 190 боевых патронов, хотя из-за состояния здоровья он физически не мог поднять сумку с таким весом. У активиста сахарный диабет, ампутирована нога, в 2018 году он перенес операцию на сердце.

27 августа 2019 года "суд" отпустил Бекирова под обязательство о явке в "суд".

7 сентября 2019-го Бекирова доставили в Украину в рамках украинско-российского обмена удерживаемыми лицами.

В Украине ему сделали операцию на сердце, он находился в реанимации больницы "Феофания" несколько дней. Позже ему сделали еще одну операцию по стентированию сосудов ног. Дочь Бекирова Элеонора заявила, что отцу нужен минимум год на восстановление после СИЗО.

В мае 2020 года оккупанты в Крыму возобновили дело против украинца Бекирова.

Теги: Крым, лечение, Эдем Бекиров, судья, суд
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