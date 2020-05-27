Боевики на Донбассе обстреляли участок разведения сторон – штаб ООС

С начала суток 27 мая вооруженные формирования РФ дважды обстреляли позиции Объединенных сил.

Боевики на Донбассе обстреляли участок разведения сторон. Об этом 27 мая в Facebook сообщает штаб операции Объединенных сил.

Отмечается, что оккупанты целенаправленно обстреляли Золотое из стрелкового оружия.

Помимо этого, недалеко от Новотроицкого противник вел огонь по украинским военнослужащим из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Также боевики из минометов калибра 82 мм обстреляли военных сил ООС вблизи Новолуганского.

Украинские военнослужащие открывали по противнику ответный огонь.

Населенный пункт Золотое-4 был одним из мест разведения сил и средств в 2019 году.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.