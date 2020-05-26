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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинский военнослужащий погиб на Донбассе

В результате обстрела российскими оккупантами на Донбассе погиб украинский военнослужащий, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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Оккупанты вели огонь из стрелкового оружия, сообщил штаб ООС
Оккупанты вели огонь из стрелкового оружия, сообщил штаб ООС
Фото: depositphotos.com

Один украинский военнослужащий погиб 26 мая в зоне проведения операции Объединенных сил. Об этом штаб операции сообщил в Facebook.

"26 мая российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинских защитников в Донецкой области. Враг применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. К сожалению, один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил пулевое ранение, несовместимое с жизнью", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/863496624142955

25 мая потерь в рядах подразделений ООС не было, информировали в штабе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле 2019 года.

Теги: Донецкая область, война в Украине, военнослужащий, ООС
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