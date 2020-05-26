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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики на Донбассе 16 раз обстреляли украинские позиции, без потерь в рядах ООС

25 мая на Донбассе представители незаконных вооруженных формирований вели огонь по военнослужащим операции Объединенных сил в районе Песок, Орехово, Богдановки, Павлополя, Авдеевки, Березового, Марьинки, Красногоровки, Водяного и Луганского.

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После полуночи на Донбассе сохраняется режим тишины
После полуночи на Донбассе сохраняется режим тишины
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За минувшие сутки боевики на Донбассе 16 раз нарушили режим прекращения огня, потерь в рядах украинских военных нет. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Представители незаконных вооруженных формирований открывали огонь по силам ООС из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. 

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики вели обстрелы в районе Песок, Орехово, Богдановки, Павлополя, Авдеевки, Березового, Марьинки, Красногоровки и Водяного. 

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – вблизи Орехово и Луганского.

"Украинские защитники приняли исчерпывающие меры для прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ, после чего захватчики отказались от дальнейшей активности", – говорится в сообщении.

По данным разведки, 26 мая украинские военные ранили четырех боевиков.

После полуночи российские оккупационные войска активности не проявляли.

Случаев коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, добавили в штабе.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/863103820848902

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

Теги: Донбасс, военные, Марьинка, Авдеевка, Красногоровка, Павлополь, Богдановка, Орехово, Березовое, Водяное, Луганское, обстрелы, война на Донбассе, операция Объединенных сил, ООС
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