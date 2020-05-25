В ОРДЛО усилили антиукраинскую риторику – Министерство реинтеграции

На оккупированном Донбассе антиукраинскими заявлениями отвлекают внимание жителей от экономических проблем, заявили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Жители оккупированного Донбасса негативно воспринимают реорганизацию угольной отрасли, которая приведет к закрытию шахт и росту безработицы. Власти ОРДЛО создают отвлекающие от насущных проблем информационные поводы о мнимой агрессии со стороны Украины, об этом 25 мая сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Подконтрольные России оккупационные администрации прибегли к обострению публичной риторики, а также к угрозам военной эскалации на фронте, что прямо противоречит обязательствам, взятым на себя российской стороной во время переговоров лидеров стран нормандского формата в Париже (9 декабря 2019 года) и в рамках трехсторонней контактной группы минского процесса", – отметили в министерстве.

С 19-го по 21 мая руководители оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей сделали заявления о мобилизации резервистов. В качестве обоснования были названы "рост количества обстрелов" со стороны украинской армии. Эти заявления были опровергнуты на заседании трехсторонней контактной группы 22 мая. Представитель СММ ОБСЕ не подтвердил сведения о "обстрелах".

На временно оккупированных территориях проводят преобразование угольной отрасли, которое крайне негативно воспринимают жители ОРДЛО.

"Это уже вызвало протесты, так как "реорганизация" проходит на фоне увеличения задолженности по зарплате. Так, после забастовки горняков шахты "Никанор-Новая" им вернули задолженность за два месяца из 20", – говорится в заявлении министерства.

Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины в апреле 2014 года, вскоре после аннексии Крыма. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В 2014–2015 годах были подписаны Минские соглашения об урегулировании конфликта на Донбассе. Среди прочего в документе говорится, что Украина должна вернуть контроль над неконтролируемым участком границы с РФ после проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Украина, в свою очередь, настаивает, что выборы должны состояться после вывода российских войск и наемников и возвращения границы под контроль правительства.