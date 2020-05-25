В мае на Донбассе были ранены девять мирных жителей, среди них пятеро детей – миссия ОБСЕ

С начала 2020 года количество жертв среди мирного населения на Донбассе составило 44 человека: шесть погибших и 38 раненых, сообщила специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.

Боевики на Донбассе продолжают запрещать миссии проезд по официальным дорожным коридорам в Донецкой и Луганской областях Фото: OSCE SMM - Special Monitoring Mission to Ukraine / Facebook

В мае на Донбассе ранения получили девять мирных жителей, в том числе пятеро детей. Об этом говорится в отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, обнародованном сегодня.

"СММ подтвердила сообщения о девяти жертвах среди гражданского населения (все раненые), в том числе о пяти детях. Соответственно, с начала 2020 года количество жертв составляет 44 человека: шесть погибших и 38 раненых", – говорится в сообщении.

За период с 4-го по 17 мая члены миссии зафиксировали около 10,5 тыс. нарушений режима прекращения огня, включая примерно 2 тыс. взрывов. Для сравнения: за предыдущий двухнедельный отчетный период было зафиксировано приблизительно 9,8 тыс. нарушений и 2,75 тыс. взрывов соответственно.

В ОБСЕ напомнили, что боевики на Донбассе продолжают запрещать миссии проезд/проход на блокпостах по официальным дорожным коридорам в Донецкой и Луганской областях.

"В общей сложности свобода передвижения СММ на местах ограничивалась 38 раз – все эти случаи, за исключением одного, произошли в не подконтрольных правительству районах", – отметили члены СММ.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

СММ ОБСЕ является невооруженной гражданской миссией, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины. Она регулярно готовит отчеты об обстановке в стране, а также участвует в переговорах между сторонами конфликта на Донбассе. Миссия начала свою работу 29 июля 2014 года. Ее мандат действителен до 31 марта 2021 года.