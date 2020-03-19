ОБСЕ продлила мандат своей мониторинговой миссии в Украине – МИД

Мандат специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине продлен до 31 марта 2021 года, отметили в украинском МИД.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) продлила мандат действующей в Украине специальной мониторинговой миссии. Об этом 19 марта в Facebook проинформировало Министерство иностранных дел Украины.

"Министерство иностранных дел Украины приветствует решение постоянного совета ОБСЕ о продлении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) на следующий 12-месячный период, до 31 марта 2021 года. Особенно отмечаем тот факт, что государства – участники ОБСЕ даже в текущих сложных условиях согласились на существенное увеличение бюджета СММ с целью усиления мониторинговых возможностей миссии", – сказано в сообщении.

Украинские дипломаты отметили, что СММ "сможет и в дальнейшем информировать международное сообщество о фактах, подтверждающих военное присутствие Российской Федерации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины".

"Ожидаем, что СММ будет продолжать работу, направленную на содействие мирному урегулированию международного вооруженного конфликта, который начала Российская Федерация против Украины, на основе принципов ОБСЕ и норм международного права с целью восстановления территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", – заявили в МИД.

Внешнеполитическое ведомство Украины призвало также усилить внимание к ситуации с милитаризацией Россией Крыма и продолжающимися ограничениями российской стороной свободы мореплавания в Азовском море и Керченском проливе, которые имеют негативные социально-экономические последствия для соответствующих регионов Украины.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

СММ ОБСЕ является невооруженной гражданской миссией, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины. Она регулярно готовит отчеты об обстановке в стране, а также участвует в переговорах между сторонами конфликта на Донбассе. Миссия начала свою работу 29 июля 2014 года.