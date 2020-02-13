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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Катер "Бердянск" был пробит снарядом, выпущенным с российского вертолета – представитель Украины в ОБСЕ

По данным экспертизы, пробоина в украинском катере "Бердянск" возникла в результате прямого попадания бронебойного снаряда, выпущенного с вертолета Ка-52 ВМФ России, что подтверждает агрессивный и незаконный характер действий, которые Россия осуществила в Черном море в ноябре 2018 года. Об этом заявил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский.

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Эксперты изучили характер повреждений катера "Бердянск"
Эксперты изучили характер повреждений катера "Бердянск"
Фото: Andrzej Davydov / Facebook

Баллистическая экспертиза доказала, что катер Военно-морских сил Украины "Бердянск" был пробит бронебойным снарядом, выпущенным с российского ударного вертолета Ка-52. Как сообщает "Укринформ", об этом 13 февраля заявил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский во время заседания форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, который прошел в австрийской столице.

Представитель Украины отметил, что эти доказательства "четко подтверждают агрессивный и незаконный характер действий, которые Россия осуществила в Черном море в ноябре 2018 года".

Украинская делегация ранее уже предоставляла ОБСЕ подробную информацию о серьезных повреждениях и фактах мародерства, совершенных российской стороной на захваченных военных кораблях, добавил Лоссовский.

25 ноября 2018 года РФ обстреляла и захватила в Черном море катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море. Российские силовики задержали 24 украинских моряка, позже их арестовали в крымских "судах" и перевезли в Москву. Всем украинцам предъявили обвинения в незаконном пересечении границы РФ.

В апреле 2019 года Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву, потребовав в качестве временных мер обязать РФ немедленно освободить моряков и корабли. Российская сторона отказалась от участия в слушаниях.

25 мая трибунал в Гамбурге обязал Россию немедленно освободить три задержанных украинских корабля, а также 24 задержанных моряка и позволить им вернуться в Украину. Срок выполнения решения истек 25 июня.

7 сентября между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". Среди вернувшихся на родину – захваченные Россией после инцидента у Керченского пролива 24 украинских моряка. Дело против них в РФ не закрыли.

В ноябре Россия согласилась вернуть корабли. 20 ноября они прибыли в Очаков. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россия вернула корабли без каких-либо условий.

Начальник Генштаба – главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что корабли были разграблены.

25 ноября Зеленский заявил, что Украина формирует списки пропавшего оборудования и передаст их РФ. "Она обязательно нам это вернет", – утверждал президент.

По предварительной оценке, сумма убытков, причиненных Россией трем кораблям Военно-морских сил ВСУ, составляет не менее 55,5 млн грн, говорил Лоссовский.

Теги: Россия, Украина, ОБСЕ, Вена, корабль, вертолет, экспертиза, захват украинских кораблей в Черном море
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