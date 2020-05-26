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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ установила причастных к гибели украинских спецназовцев в районе Бахмутской трассы

26 мая 2018 года в результате артиллерийского обстрела позиций операции Объединенных сил в Луганской области погибли два сотрудника центра спецопераций СБУ.

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Участников незаконного вооруженного формирования объявили в розыск
Участников незаконного вооруженного формирования объявили в розыск
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины установила персональные данные всех участников группы, которая 26 мая 2018 года обстреляла позиции Объединенных сил в районе Бахмутской трассы в Луганской области, их объявили в розыск, об этом сообщили в СБУ 26 мая.

Во время атаки погибли двое сотрудников центра специальных операций "А" СБУ – полковник Руслан Муляр и прапорщик Юрий Журавлев, еще двое спецназовцев получили ранения.

"Группу террористов так называемого "3-го мотострелкового батальона 4-й ОМСБР Народной милиции ЛНР" возглавлял уроженец РФ по прозвищу Шумер. В его подчинении находились трое участников незаконных вооруженных формирований. Установлена причастность данной террористической группы к обстрелу подразделений Вооруженных сил Украины в Новоайдарском и Славяносербском районах Луганской области", – отметили в Службе безопасности Украины.

Командиру группы и подчиненным сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Суд дал разрешение на задержание причастных к гибели украинских спецназовцев. Злоумышленников объявили в розыск. Им грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: СБУ, Луганская область, розыск, спецназ, война в Украине, ООС
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