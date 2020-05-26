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В Кремле пропаганду гостелевидения назвали "общественной реакцией" на действия Украины на Донбассе

"Жесткие и резкие" высказывания об Украине на российских телеканалах будут продолжаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Песков заявил, что Кремль не отвечает за все, что говорится с телеэкранов
Песков заявил, что Кремль не отвечает за все, что говорится с телеэкранов
Фото: ЕРА

Агрессивная риторика российского государственного телевидения является "общественной реакцией" на ситуацию на Донбассе, и она не прекратится. Об этом в ходе общения с журналистами 26 мая заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает УНИАН.

"Жесткая, резкая общественная реакция на обстрелы мирного населения понятна, она неизбежна, и она будет продолжаться", – сказал Песков, отвечая на вопрос корреспондента украинского агентства.

Он подчеркнул, что отношение к украинскому народу в РФ "никогда не менялось".

По словам Пескова, на российском телевидении, помимо официальной точки зрения, высказывается много "неофициальных позиций и личных соображений аналитиков, специалистов и свидетелей тех или иных событий", а за это Кремль не несет ответственности.

Отвечая на вопрос УНИАН, разделяют ли в Кремле высказывания на российском ТВ о том, что Украина – "нацистское государство", а глава Украинского государства – "нацист", Песков заявил, что не слышал, чтобы президента Владимира Зеленского называли нацистом.

Песков провел первый брифинг для СМИ после того, как выписался из больницы, где лежал с COVID-19.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства, а российские пропагандистские СМИ представляют Украину агрессором.

Теги: Дмитрий Песков, российские телеканалы, российская пропаганда, страна-агрессор, война на Донбассе
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