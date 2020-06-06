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ОБЩЕСТВО

В Одесской области из-за вспышки COVID-19 закрывают село

В селе Дмитровка Одесской области коронавирусную инфекцию обнаружили у 15 человек, семь из них находятся в больнице.

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Половина больных в районе - в одном селе
Половина больных в районе - в одном селе
Фото: ЕРА

Село Дмитровка в Болградском районе Одесской области закрывают на карантин из-за вспышки коронавирусной инфекции. Об этом Общественному сообщила 6 июня главный врач областного центра социально значимых болезней Светлана Есипенко.

"Это однозначно будет закрытие всего населенного пункта и работа с теми пациентами, которые находятся на самоизоляции. Мы делаем это для того, чтобы локализовать распространение заболевания именно в этом населенном пункте, чтобы болезнь дальше не распространялась", – сказала она.

По данным Есипенко, лабораторно COVID-19 подтвердили у 15 жителей села, семь из них госпитализированы в состоянии средней тяжести. Остальные больные – в самоизоляции.

Главврач объяснила, что коронавирус в Дмитровку попал из Молдовы, на границе с которой находится село. По одной из версий, это произошло после общения пастуха из Дмитровки со знакомым из соседней страны.

Общественное отмечает, что всего в Болградском районе 31 пациент с COVID-19.

По состоянию на 6 июня общее число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Украине возросло до 26 514 (в Одесской области 986). От осложнений, вызванных COVID-19, умерли 777 человек, выздоровели 11 812 пациентов.

Теги: Молдова, граница, Одесская область, Дмитровка, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, самоизоляция
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