За сутки в Киеве выявили 83 новых случая COVID-19

В Киеве за весь период пандемии коронавируса умерло 75 человек. За последние сутки зафиксировано два летальных случая.

За сутки в Киеве госпитализировали 25 человек Фото: depositphotos.com

За сутки в Киеве выявили еще 83 случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил столичный мэр Виталий Кличко.

Среди вновь выявленных случаев: 41 женщина в возрасте от 19 до 79 лет, девочка 10 лет, 38 мужчин от 18 до 82 лет и трое мальчиков в возрасте восьми, 10 и 13 лет. Среди них 11 медиков.

Больше всего случаев обнаружили в Соломенском (19), Деснянском (17), в Дарницком и Днепровском (по 10) районах. Госпитализировали 25 пациентов.

За сутки умерло два человека. Всего за период пандемии в Киеве зафиксировано 75 летальных случаев.

По состоянию на сегодняшний день в столице уже 3375 подтвержденных случая COVID-19.

"Всего в больницах с диагнозом "коронавирус" сегодня лечатся 205 пациентов, в том числе пятеро детей. 35 больных в тяжелом состоянии. Трое – на аппаратах искусственной вентиляции легких", – написал Кличко.

Выздоровели за минувшие сутки 12 жителей столицы. Всего коронавирус преодолели 888 киевлян.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине, по данным Минздрава, инфицировано 26 514 человек, умерло 777, полностью выздоровело 11 812 пациентов.