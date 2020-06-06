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В Черкассах от COVID-19 умер 34-летний священник

Протоиерей Дионисий боролся с онкозаболеванием, также у него была пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией. 5 июня он скончался.

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Грунин служил в одном из храмов Черкасс
Грунин служил в одном из храмов Черкасс
Фото: cherkasy-orthodox.com.ua

В Черкассах умер священник, инфицированный коронавирусом. Об этом 5 июня сообщил в Facebook глава Черкасской областной государственной администрации Роман Боднар.

"34-летний священнослужитель в начале июня был помещен в Черкасскую городскую инфекционную больницу с пневмонией. Мужчину спасти не удалось. Контактные лица установлены, проводится исследование", – написал губернатор.

https://www.facebook.com/BodnarRomanCheODA/posts/261773228601975

В Черкасской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата уточнили, что скончался протоиерей Дионисий (Грунин), настоятель храма в честь иконы Пресвятой Богородицы "Всех скорбящих, Радость". Священнослужитель также страдал от онкозаболевания, отметили в епархии.

По данным на утро 6 июня, в Черкасской области выявлено 448 заболевших COVID-19, умерло 17 жителей региона.

Всего в Украине, по данным Минздрава, инфицировано 26 514 человек, умерло 777, полностью выздоровело 11 812 пациентов.

Теги: Черкассы, УПЦ МП, священник, Роман Боднар, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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