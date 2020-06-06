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Олимпиада в Токио состоится в 2021 году или никогда – глава НОК Бельгии

Глава Национального олимпийского комитета Бельгии Пьер-Оливье Беккерс исключил повторный перенос летних Олимпийских игр, которые должны состояться в Токио в 2021 году.

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Олимпиада в Токио в этом году не состоится из-за пандемии коронавируса
Олимпиада в Токио в этом году не состоится из-за пандемии коронавируса
Фото: EPA

Олимпиада в Токио пройдет в 2021 году или не состоится вовсе. Об этом в интервью бельгийской газете L'Avenir, опубликованном 6 июня, заявил глава Национального олимпийского комитета Бельгии Пьер-Оливье Беккерс.

Он исключил, что Игры, которые должны были состояться этим летом, но были отложены до следующего года из-за пандемии коронавируса, могут быть перенесены еще раз. По словам Беккерса, это не представляется возможным из-за слишком высоких затрат и большого количества вовлеченных в этот процесс людей. Такую же позицию в мае озвучивал президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Беккерс подчеркнул, что окончательное решение о судьбе Олимпийских игр будет принято весной следующего года, но при этом выразил уверенность, что Олимпиада начнется 23 июля 2021 года.

Олимпийские игры 2020 должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа, из-за распространения коронавирусной инфекции премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах приняли решение перенести их на год.

Перенос Олимпийских игр на 2021 год повлиял на подготовку 11 тыс. олимпийцев и 4,4 тыс. паралимпийцев. Финансовые потери от переноса Олимпийских игр оценивали в $5,8 млрд.

Теги: Япония, МОК, Бельгия, Олимпиада, Олимпийские игры, пандемия, коронавирус
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