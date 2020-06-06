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В Петербурге 20% врачей скорой помощи заразились коронавирусом

Сотрудники медицинской помощи Санкт-Петербурга из-за болезни коллег не справляются с наплывом новых пациентов. Они уже отменили свои отпуска и взяли дополнительные дежурства.

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В Санкт-Петербурге 20% медиков заболели коронавирусом, скорая помощь едва справляется с наплывом пациентов
В Санкт-Петербурге 20% медиков заболели коронавирусом, скорая помощь едва справляется с наплывом пациентов
Фото: pixabay.com

20% сотрудников скорой медицинской помощи Санкт-Петербурга РФ во время оказания помощи больным заболели COVID-19. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала начальник отдела по оказанию амбулаторной медицинской помощи городского комитета по здравоохранению Лариса Соловьева. 

“Ситуация привела к задержкам на вызовах. Безусловно, у нас 85% вызовов укладываются в норматив. Но есть задержки, связанные с разными причинами, мы стараемся их ликвидировать”, – сообщила Соловьева 5 июня. 

Она добавила, что из-за нехватки кадров сотрудники скорой помощи вынуждены отменять свои отпуска и брать дополнительные дежурства, чтобы заменить больных коллег. 

По информации региональной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса, в Петербурге более 3000 медиков заразились коронавирусом. Восемь из них умерли.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на вечер 6 июня, по данным Университета Хопкинса, во всем мире коронавирусом заразилось 6 797 633 человека. Из них умерли 396 388 человек. 

В РФ уже подтверждено 458 689 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 221 388 россиян. Умерли 5725 человек. В Санкт-Петербурге известно о 18 169 случаях заболевания. 347 человек умерли. Преодолели болезнь 7462 человека. 

Теги: Россия, Санкт-Петербург, скорая помощь, медики, коронавирус
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